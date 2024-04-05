Аудиогид для туристов разработали в музее-заповеднике Подольска

По словам заместитель директора музея-заповедника «Подолье» Светлана Брикман, работа по созданию аудиогида велась в несколько этапов. Началась она еще в ноябре, а в середине марта стартовали первые тесты.

Озвучить экскурсии помогли актеры творческого коллектива «Взяли, да сыграли» из Дома культуры имени 1 Мая. Им вручили грамоты и ценные подарки за помощь в реализации проекта.

В начале апреля первые посетители прошлись по выставке музея «Подолье» с аудиогидом. Они оценили достоинства нового помощника. Аудиогид подходит маломобильным людям с пониженным зрением, а также людям с нарушениями слуха, особенно когда в музее большой наплыв посетителей.

В ближайшем будущем сотрудники музея планируют дополнить записи аудиоэкскурсий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».