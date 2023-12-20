Аудио с новогодними поздравлениями от пассажиров запустят в автобусах «Мострансавто»

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Сообщения помогут создать атмосферу праздника в автобусах. Аудио с пожеланиями будут включать на всех маршрутах компании «Мострансавто» в период зимних каникул.

Чаще всего в своих поздравлениях пассажиры желали удачи, счастья и благополучия в наступающем году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».