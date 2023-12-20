20 декабря 2023, 15:22

Аудио с новогодними поздравлениями от пассажиров запустят в автобусах «Мострансавто»

АО "Мострансавто"
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Поздравления с Новым годом от пассажиров будут транслировать по аудио в автобусах «Мострансавто». Компания собрала 25 записей с добрыми пожеланиями от жителей и гостей Подмосковья.

Сообщения помогут создать атмосферу праздника в автобусах. Аудио с пожеланиями будут включать на всех маршрутах компании «Мострансавто» в период зимних каникул.

Чаще всего в своих поздравлениях пассажиры желали удачи, счастья и благополучия в наступающем году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий.

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Автобусы Новый год
20 декабря 2023, 16:27
Офис МФЦ открылся в поселке Большие Вяземы
пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
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Расширение структуры МФЦ продолжается в Одинцовском округе. Новый офис для получения госуслуг открыли в поселке Большие Вяземы.

Новое подразделение МФЦ сделает простым и быстрым получение государственных и муниципальных услуг для жителей поселка Большие Вяземы и микрорайона Городок-17. Клиенты смогут подать документы как с помощью сотрудника, так и самостоятельно - там оборудована точка доступа для самостоятельной работы с порталом госуслуг.

Офис расположен по адресу: микрорайон Городок-17, строение 1Б. Он работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Напомним, всего в Одинцовском округе работают шесть офисов МФЦ и 17 территориальных обособленных структурных подразделений.

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Одинцово Госуслуги МФЦ
20 декабря 2023, 16:17
Новогодние хоровые концерты пройдут в Центральной детской школе искусств в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Центральная детская школа искусств в Химках проведет хоровые концерты 23 и 24 декабря. Программа состоит из классических произведений и рождественских гимнов.

Перед гостями выступят хоры «Небесные ласточки», «Унисон», «Камертон», «Эврика», «Ника» и «Диковинка».

«Концерты станут настоящим праздником для всех любителей хоровой музыки и подарят гостям незабываемые впечатления и новогоднее настроение. Я приглашаю всех химчан поддержать юные таланты и насладиться прекрасной музыкой в исполнении лучших вокальных коллективов Центральной детской школы искусств», - рассказала муниципальный депутат, директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Зрителей ждут 23 и 24 декабря в 16:00 в концертном зале Центральной детской школы искусств по адресу: город Химки, улица Чапаева, дом № 6. Вход свободный.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Концерты
20 декабря 2023, 16:15
Министр Антон Велиховский рассказал о модернизации системы ЖКХ в Подмосковье
Телеканал «360»
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Сегодня 1,9 миллиона жителей Подмосковья оплачивают коммунальные услуги по единой платежке. Об этом и других изменениях в системе ЖКХ в эфире «360» рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Чистая вода в каждом доме Московская область показывает высокие результаты по обеспечению жителей качественной чистой водой. В этих целях в 48 округах Подмосковья построили 535 специальных объектов.

«По данным Роспотребнадзора мы приросли по доле качества чистой воды в городских поселениях на 14% на сегодняшний день. Практически 97% населения получает качественную питьевую воду», - подчеркнул Велиховский.

По словам министра, в этом году большие работы начали проводить в Люберцах и Кашире - там строят мощные водоводы. Чистой водой обеспечивают и маленькие населенные пункты.

Сортировка мусора Раздельный сбор отходов и систему регоператорства ввели в Подмосковье в 2019 году. Так, для удобства жителей на контейнерных площадках появились синий и серый мусорные баки. Синий - для вторсырья, серый - для смешанных отходов.

По словам Велиховского, в этом году завершилось строительство всех КПО. Теперь ни одна тонна отходов не остается без переработки. Помимо этого, в 2024 году начнется пусконаладка первого термического завода в Московской области. Это позволит прийти к нулевому захоронению отходов.

Цифровизация системы ЖКХ «Мы много работаем над трансформацией сферы ЖКХ. Цифровизация упрощает процессы», - отметил министр.

Умная платежка не только позволяет ускорить процесс оплаты коммунальных счетов, но и сделать процесс прозрачнее. Так, жители понимают, как получить те или иные услуги, как начисляется оплата и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он назвал тему «чувствительной и важной».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
20 декабря 2023, 15:57
Фестиваль профессий для школьников прошел в Лобне
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Фестиваль профессий «ГИА. Осознанность. Профориентация» прошел в Лобне. Представители вузов и колледжей рассказали школьникам о разных специальностях.

Фестиваль призван помочь старшеклассникам с выбором будущей профессии. Его провели на базе Дворца детского и юношеского творчества «Планета талантов».

Почетными гостями фестиваля стали заместитель начальника Управления государственной итоговой аттестации и независимой оценки качества образования Московской области Татьяна Корнева, актер театра и кино Андрей Сорока и представители администрации округа.

«Профориентация - это очень значимое решение в жизни каждого человека. По-настоящему реализовать себя можно только в сфере, которая по душе. Именно в 9-м классе ребятам важно увидеть полную палитру возможностей, чтобы сделать выбор и последовательно идти к своей цели. <…> Очень надеюсь, что свое призвание ребята найдут в родном городе!», - отметил первый заместитель главы городского округа Лобня Вадим Лебедев.

После мероприятия все участники фестиваля получили сертификаты.

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Лобня Школьники Фестивали

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