Аттестация тхэквондистов на цветные пояса прошла в Лобне

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Процесс аттестации начался с разминки и демонстрации основных приемов тхэквондо. Затем спортсмены приступили к спаррингам, где продемонстрировали свою технику и тактику боя. Наконец, участники прошли тесты на физическую подготовку и знание теории боевых искусств.

В итоге многие спортсмены смогли повысить ранге пояса.

Напомним, что центр боевых искусств «Молодая гвардия» расположен в Лобне на улице Пушкина, 4.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Вместить стадион может свыше 230 зрителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».