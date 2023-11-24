Атмосферное давление в Подмосковье достигло рекордных показателей с 1973 года

Как отметил глава министерства Тихон Фирсов, в такую погоду метеозависимым людям важно быть особенно внимательными.

«При таком низком давлении ощущается нехватка кислорода, из-за чего вас может беспокоить сонливость и головокружение. Некоторые чувствительные к погодным изменениям люди могут даже терять сознание», - сказал он.

Людям, чье самочувствие зависит от погоды, сегодня не рекомендуют садиться за руль. Важно меньше двигаться и пить больше воды.

Жителям также напомнили об опасности раннего выхода на лед.

«Нам важно информировать жителей об опасностях со стороны природных и погодных явлений, хоть таковые в нашем регионе происходят достаточно редко. Однако лучше быть готовыми к ним, нежели ничего не знать», - добавил Тихон Фирсов.

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