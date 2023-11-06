Атлеты установили 18 рекордов России и мира по буксировке тяжелой техники в Балашихе

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов. Все они должны распахнуть свои двери перед первыми посетителями до конца года.

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Шоу-турнир «Богатырские забавы» прошел в честь Дня народного единства под эгидой спортивного патриотически-богатырского движения «Дружина» во главе с Романом «Коловратом» Новиковым. Главной его целью является популяризация спорта, в том числе среди детей.

Во время соревнований рекорд России и мира удалось установить 13-летней юниорке проекта «Стальные птицы». Юная спортсменка протянула спецтехнику весом 27 тонн более чем на 14 метров, став самой сильной девочкой в мире.

Таким образом ей удалось побить рекорд самого сильного подростка в мире, несмотря на то, что у юной спортсменки нет за плечами многолетних тренировок. Заниматься силовым экстримом она начала только в августе этого года.

Самым старшим участником богатырского шоу стал 66-летний Серж Геворкян. Он в одиночку установил абсолютный рекорд России и мира по буксировке спецтехники весом 50 тонн.

Сам Роман «Коловрат» Новиков один за другим установил на шоу-турнире два абсолютных рекорда России и мира. Сначала он вместе с другими спортсменами за 32 секунды протянул автомобили в жесткой сцепке весом 150 тонн на расстояние 15 метров. Потом в паре с Сергеем Швачко за 30 секунд протянул 150 тонн трак-пуллом, держась за канаты.

Кроме того, отличились и представительницы женского пола. Они протянули спецтехнику весом 74,5 тонны за 19 секунд.

За установку рекордов атлетам вручили пояса, сертификаты, дипломы и медали.