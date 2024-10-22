Атлет из Люберец примет участие в конференции по силовому экстриму в Москве

Первый официальный чемпионат России по силовому экстриму среди мужчин и женщин пройдет в Сочи с 5 по 7 ноября 2024 года. Соревнования состоятся по правилам, которые разрабатывались Федерацией силового экстрима России и Министерством спорта РФ. Там же установят рекорды и присвоят спортсменам разряды и звания.

Пресс-конференция про чемпионат по силовому экстриму пройдет 25 октября в 13:00 на площадке Агентства городских новостей «Москва». На вопросы журналистов ответят супруга Владимира Турчинского, президент Федерации силового экстрима России Ирина Турчинская, самый титулованный атлет по силовому экстриму из россиян, глава попечительского совета Федерации силового экстрима России Михаил Кокляев, президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко, рекордсмен мира по силовым номерам, заместитель президента Федерации силового экстрима России по связям с общественностью и СМИ, житель Люберец Сергей Агаджанян и президент Федерации силового экстрима Москвы Артем Кобанов.

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