Ассоциацию сельских старост создали в Подмосковье

В сельской местности живут 1,8 миллиона жителей Подмосковья, это почти четверть населения региона.

«Кто-то должен быть тем конструктивным проводником между жителями и властью, знающим, как должна улучшаться жизнь в той или иной деревне. Знающим, как обеспечить тот уровень перемен, о которых говорит наш губернатор, чтобы перемены всегда были к лучшему», - отметила депутат Мособлдумы Мария Нагорная.

«Издавна староста был самым уважаемым человеком на селе. И сегодня ваше мнение имеет вес, вам доверяют люди. Ответственные, чуткие, вы держите руку на пульсе, оперативно реагируете на сложные ситуации, подсказываете нам, на что обратить внимание. Будь то благоустройство, ЖКХ, здравоохранение или любые другие вопросы. Вместе с главами территорий мы будем стараться поддерживать институт сельских старост, укреплять местное самоуправление», - поздравил общественников Андрей Воробьев.

Депутат Госдумы Геннадий Панин отметил, что теперь старостой может стать не только зарегистрированный в населенном пункте житель, но и имеющий там собственность. При этом выбирать старосту по-прежнему могут только официально прописанные. Панин считает такой подход несправедливым и готовит поправки о расширении категорий избирателей.

Развитие института сельских старост активно ведется в Подмосковье с 2017 года, когда губернатор вернул активистам официальный статус. С того времени избрано более 3,3 тысячи старост. Они работают над улучшением инфраструктуры своих населенных пунктов.

В августе на встрече с Андреем Воробьевым общественный деятель из Волоколамска Федор Степанов предложил создать Ассоциацию старост Подмосковья. Губернатор инициативу поддержал, и 23 октября ассоциацию учредили. Степанов возглавил ее.