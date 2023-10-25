Ассоциация педагогов Подмосковья получила награды на конференции «Год педагога и наставника»

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Награждение прошло в рамках региональной конференции «Год педагога и наставника: подготовка педагогических кадров, высшее и среднее специальное педагогическое образование» по поручению председателя регионального парламента Игоря Брынцалова.

Заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов подчеркнул, что Ассоциация «Учителя Подмосковья» уже более 10 лет успешно работает в регионе. Ее возглавляет Лидия Антонова.

«Цель - объединение профессионального потенциала педагогов нашего региона для достижения лидерства в образовании среди субъектов Российской Федерации. Мособлдумой с Ассоциацией поддерживается давнее плодотворное сотрудничество», - рассказал Олег Рожнов.

Он подчеркнул, что депутаты Московской областной думы совместно с Ассоциацией «Учителя Подмосковья» организовывают мероприятия, направленные на совершенствование образовательного процесса. В пример он привел конференцию Стратегические приоритеты и трансформация воспитательного компонента в образовательном пространстве Московской области», которая прошла в июне.

В заключение Олег Рожнов поблагодарил Лидию Антонову и других членов за проделанную работу.

«Уверен, что опираясь на знания, опыт и традиции отечественной педагогики, используя новые технологии и инновационный опыт лучших современных специалистов, мы обязательно решим все поставленные задачи. Успехи российского образования - это успехи всей страны», - подытожил Олег Рожнов.

За добросовестный труд и высокий профессионализм в работе награды получили пять представителей Ассоциации. Знаком Московской областной Думы «За труды» были награждены Белоусов Дмитрий Вячеславович и Дьяконова Наталья Алексеевна. Почетные грамоты Московской областной Думы удостоились Краснова Ирина Александровна, Мазирка Ирина Олеговна и Фукс Александр Николаевич.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.

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