Ассоциация национальных чемпионов посодействует развитию Серпухова

Речь шла о сотрудничестве в привлечении высокотехнологичных компаний в городской округ, активном участии представителей местного научного сообщества в мероприятиях и проектах федерального значения, а также об участии «Большого Серпухова» в диалоговых форматах с государствами БРИКС+.

Ассоциация национальных чемпионов включает сотни успешных компаний, которые реализовали себя на российском и международном рынках. В цели ассоциации входит взаимодействие с органами федеральной и региональной власти и институтами развития для защиты интересов быстрорастущих технологических предприятий, оказание экспертной и инвестиционной поддержки.

Научно-технологическая повестка занимает особое место в рамках «Большого Серпухова». По поручению президента Владимира Путина ведется работа по обновлению деловой и социальной инфраструктуры, создаются дополнительные инструменты для возрождения потенциала наукоградов в условиях современной России.

На минувшей неделе Ассоциация национальных чемпионов заключила соглашение о сотрудничестве с AVA Group - этот многопрофильный холдинг выступает важным партнером в реализации «Большого Серпухова». Участие высокотехнологичных компаний сделает из городского округа важную точку притяжения для передовых представителей науки и бизнеса. Прогрессивная и амбициозная молодежь сможет реализовать свой потенциал без переезда в Москву.

Накануне в Серпухове завершили сезон ремонта дорог и транспортной инфраструктуры. В рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» отремонтировали 14 трасс общей протяженностью 10 километров.