26 ноября 2024, 21:15

Ассоциация национальных чемпионов посодействует развитию Серпухова

Читайте нас в: Google Новости

Ассоциация быстрорастущих технологических компаний (национальных чемпионов) окажет содействие развитию Серпухова. Широкие форматы взаимодействия обсудили гендиректор АО «Большой Серпухов» Андрей Журавлев и глава ассоциации Александр Лиханов.

Речь шла о сотрудничестве в привлечении высокотехнологичных компаний в городской округ, активном участии представителей местного научного сообщества в мероприятиях и проектах федерального значения, а также об участии «Большого Серпухова» в диалоговых форматах с государствами БРИКС+.

Ассоциация национальных чемпионов включает сотни успешных компаний, которые реализовали себя на российском и международном рынках. В цели ассоциации входит взаимодействие с органами федеральной и региональной власти и институтами развития для защиты интересов быстрорастущих технологических предприятий, оказание экспертной и инвестиционной поддержки.

Научно-технологическая повестка занимает особое место в рамках «Большого Серпухова». По поручению президента Владимира Путина ведется работа по обновлению деловой и социальной инфраструктуры, создаются дополнительные инструменты для возрождения потенциала наукоградов в условиях современной России.

На минувшей неделе Ассоциация национальных чемпионов заключила соглашение о сотрудничестве с AVA Group - этот многопрофильный холдинг выступает важным партнером в реализации «Большого Серпухова». Участие высокотехнологичных компаний сделает из городского округа важную точку притяжения для передовых представителей науки и бизнеса. Прогрессивная и амбициозная молодежь сможет реализовать свой потенциал без переезда в Москву.

Накануне в Серпухове завершили сезон ремонта дорог и транспортной инфраструктуры. В рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» отремонтировали 14 трасс общей протяженностью 10 километров.

Серпухов Бизнес Технологии
26 ноября 2024, 22:13
Более 30 остановок транспорта очистили от снега в Дубне в выходные
Читайте нас в: Google Новости
В городском округе Дубна из-за сложных погодных условий и снегопада особенное внимание сотрудники коммунальных служб уделили уборке остановок общественного транспорта. За выходные они очистили свыше 30 таких площадок.

Снег убирают как на правом, так и на левом берегу Дубны. К девяти часам утра в воскресенье специалисты коммунальных служб очистили все остановки на правом берегу в трех локациях города: «Институтская часть», «Большая Волга», «Черная речка». В общей сложности они привели в порядок свыше 30 остановочных пунктов. Среди них ключевые районы Дубны: улица Боголюбова, Энтузиастов, Дмитровское шоссе, улица Мира и Строителей. Для оперативной и качественной уборки сотрудники коммунальных служб применяют современную технику и инструменты.

Напомним, в прошлом году администрация муниципалитета перестала привлекать подрядчиков для уборки города от грязи в теплое время года и снега зимой. По поручению руководителя муниципалитета эти задачи передали Муниципальному бюджетному учреждению «Жилищно-коммунальное управление». Такое решение помогло направить средства бюджета на развитие собственной коммунальной службы, создать новые рабочие места, приобрести технику для нужд города.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Дубна Снегопад
26 ноября 2024, 21:58
Вечерние пробки на дорогах Подмосковья достигли 6 баллов
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 26 ноября фиксируются на уровне шести баллов. Об этом рассказали в Минтрансе региона.

Как пояснили в ведомстве, вечером непросто проехать в сторону Московской области. Автомобильные заторы наблюдаются на Ленинградском, Носовихинском, Варшавском, Ярославском, Щелковском, Дмитровском, Волоколамском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Минтрансе призвали водителей быть внимательными и осторожными за рулем, соблюдать дистанцию, скоростной режим и не совершать резких маневров.

Пробки Дороги Водители
26 ноября 2024, 21:28
Андрей Воробьев: срок старта стройпроектов в Подмосковье снизят до полугода
Константин Семенец
Читайте нас в: Google Новости
Благодаря Центру содействия строительства в Подмосковье сократился срок выхода на производственную площадку с трех лет до восьми месяцев. Об этом на открывшемся в Москве Международном форуме Финансового университета заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, в Подмосковье оцифровали 57 услуг по строительству. Все они доступны на региональном сайте госуслуг.

«Это разрешение на строительство, получение техусловий и много другое. У нас этим занимается один офис - Центр содействия строительству. Ты туда приходишь и через непродолжительное время получаешь все необходимые документы, чтобы выйти на стройку. Когда мы начинали, этот срок составлял 3 года, а сейчас - всего восемь месяцев. Все делается в цифре - тебе не надо никуда приходить. Такие трансформации имеют очень важное значение для бизнеса - это совсем другие скорости, ты не застреваешь на низком старте, а быстро начинаешь реализовывать свою программу», - сказал Воробьев.

Но это еще не предел, в регионе планируется еще больше сократить срок выхода на строительство - до шести месяцев. А в индустриальных парках и особых экономических зонах разрешение на строительство выдают сразу, как только оформляется земля под застройку. Это стало возможным благодаря оптимизации и оцифровке услуг.

Также развитию экономики в Подмосковье способствует и высокий кадровый потенциал, и технологичная база, позволяющая реализовывать крупные проекты в разных отраслях.

«У нас традиционно был очень высокий технологический потенциал. Технологичность, инновации всегда служили таким джокером, конкурентным преимуществом. Люди, которые работают в наших городах и наукоградах, безусловно, дают высокий результат. В Подмосковье также очень серьезно представлена космическая и оборонная промышленность», - отметил губернатор.

Он добавил, что экономика развивается также благодаря удобной логистике, а президентские инициативы позволяют реализовывать крупные инфраструктурные проекты.

«Только за этот и предыдущий годы было открыто большое количество объектов - это и М-11 до Санкт-Петербурга, и М-12 до Казани, и ЦКАД. У нас также строятся концессионные дороги. Вся эта инфраструктура работает и дает эффект - бизнесу всегда выгодно вкладываться туда, где есть электричество, газ, дороги, рынок сбыта, люди, владеющие технологиями», - подчеркнул глава региона.

Строительство Андрей Воробьев Бизнес Экономика
26 ноября 2024, 21:22
Глава Балашихи Сергей Юров вручил 29 школьникам первые паспорта
Читайте нас в: Google Новости
В администрации городского округа Балашиха прошла торжественная церемония вручения школьникам первых паспортов. Из рук главы муниципалитета Сергея Юрова главный в жизни документ получили 29 подростков.

Сергей Юров поприветствовал собравшихся и пожелал ребятам быть достойными гражданами страны.

«Поздравляю каждого с прошедшим днем рождения, а также с получением паспорта. Это первый шаг во взрослую жизнь, обретение дополнительных прав и обязанностей как граждан Российской Федерации. Ставьте перед собой самые амбициозные цели. Никогда не останавливайтесь на достигнутом, всегда двигайтесь вперед, у вас все получится!» - сказал он.

Церемонию провели в рамках патриотической акции «Мы - граждане России!». Проект запустили для того, чтобы получение паспорта стало для каждого школьника значимым и запоминающимся событием. Акцию реализует общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Паспорта Школьники Балашиха

Новости по теме