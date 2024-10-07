Асфальтовое покрытие обновили на путепроводе «88 км» в Воскресенске

Помимо асфальтирования, ремонтные работы включают комплекс мер по повышению безопасности и комфорта для пешеходов. Уже отремонтирована часть лестничных сходов, ведущих к мосту, и сейчас активно ведется монтаж перил. Новые перила, выполненные из прочных и долговечных материалов, обеспечат надежную опору и безопасность для всех, кто пользуется лестницами.

В рамках капитального ремонта запланированы масштабные работы, направленные на значительное улучшение состояния моста, делая его более современным и безопасным. Полностью заменяется дорожное полотно, что гарантирует плавное и комфортное движение для всех видов транспорта. Для удобства пешеходов будут обустроены новые тротуары, а также заменены перильные и барьерные ограждения.

Капитальный ремонт моста на путепроводе «88 км» осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», который направлен на повышение безопасности дорожного движения и создание современной дорожной инфраструктуры. Завершение работ на объекте станет важным шагом к улучшению транспортной доступности и комфорта для жителей Воскресенска и близлежащих районов.

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