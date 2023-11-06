Асфальтирование Советской улицы завершили в Серпухове
Асфальтирование одной из главных улиц Серпухова завершено. Ремонт выполнили на дорожном полотне Советской улицы протяженностью почти два километра. Это почти 23 тысячи квадратных метров.
Директор МКУ «Управление дорожного хозяйства администрации городского округа Серпухов» Алексей Бронников рассказал, что погода внесла свои корректировки в работу подрядной организации, но укладку покрытия завершили.
«Это проводилось все в рамках губернаторской программы, за средства субсидий из дорожного фонда московской области», - подчеркнул Алексей Бронников.
В этом году при укладке использовался новый евро асфальт. Качество всех этапов работ - на контроле у администрации округа.
«Проведены мероприятия по ремонту существующих колодцев. Вы можете заметить, на этой улице их достаточно большое количество, более 100 колодцев. Поэтому совместно с Водоканалом был проведен осмотр. Были заменены опорные плиты, доборные кольца, крышки, обечайки колодцев. Подрядчик все это выполнил», - добавил Алексей Бронников.
В целом мероприятия по укладке асфальтового покрытия в Серпухове завершены. Подходят к концу и работы по строительству новой дороги к поликлинике в микрорайоне Ивановские дворики. Также положили асфальт на улице Народного ополчения. Осталось лишь благоустроить придорожные участки.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых стандартах качества , которые начали применять при ремонте дорог.
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