06 ноября 2023, 23:25

Асфальтирование Советской улицы завершили в Серпухове

Телеканал «360»
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Асфальтирование одной из главных улиц Серпухова завершено. Ремонт выполнили на дорожном полотне Советской улицы протяженностью почти два километра. Это почти 23 тысячи квадратных метров.

Директор МКУ «Управление дорожного хозяйства администрации городского округа Серпухов» Алексей Бронников рассказал, что погода внесла свои корректировки в работу подрядной организации, но укладку покрытия завершили.

«Это проводилось все в рамках губернаторской программы, за средства субсидий из дорожного фонда московской области», - подчеркнул Алексей Бронников.

В этом году при укладке использовался новый евро асфальт. Качество всех этапов работ - на контроле у администрации округа.

«Проведены мероприятия по ремонту существующих колодцев. Вы можете заметить, на этой улице их достаточно большое количество, более 100 колодцев. Поэтому совместно с Водоканалом был проведен осмотр. Были заменены опорные плиты, доборные кольца, крышки, обечайки колодцев. Подрядчик все это выполнил», - добавил Алексей Бронников.

В целом мероприятия по укладке асфальтового покрытия в Серпухове завершены. Подходят к концу и работы по строительству новой дороги к поликлинике в микрорайоне Ивановские дворики. Также положили асфальт на улице Народного ополчения. Осталось лишь благоустроить придорожные участки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых стандартах качества , которые начали применять при ремонте дорог.

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Серпухов
06 ноября 2023, 22:58
Капитальный ремонт бассейна в Дмитрове завершат к началу 2024 года
Телеканал «360»
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Строители продолжают капитальный ремонт бассейна в Дмитрове. Сейчас реконструкция объекта завершилась на 60%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов на территории региона до конца 2023 года.

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Работы здесь стартовали в начале этого года. Здание «Бриза» было построено в 1988-м году, а в 2016 году бассейн был закрыт в связи с неудовлетворительным техническим состоянием. Глава округа Илья Поночевный на встрече с губернатором озвучил проблему и благодаря поддержке Андрея Воробьева бассейн был включен в программу «Спорт Подмосковья».

Руководитель проекта Алексей Зайцев сообщил, что сейчас объект готов на 60%.

«60% готовность имеем. Резко будет увеличение в процентном соотношении в ноябре, так как приходят фасадные панели, будут заменены витражи, окна установлены и внешний вид обретет бассейн», - рассказал Алексей Зайцев.

После выполнения всех работ, здание бассейна «Бриз» полностью преобразится. Оно будет соответствовать единому стандарту, который приняли для всех спортивных комплексов Московской области.

Здесь появятся ресепшен и зона ожидания для родителей. Открытия бассейна с нетерпением ждут жители. Спортивный объект является единственным на территории Дмитровского округа, где есть отдельная детская чаша для обучения плаванию малышей младше семи лет. Срок окончания работ - начало 2024 года.

Дмитров
06 ноября 2023, 22:26
Жителей Подмосковья пригласили почувствовать себя операторами дронов на выставке «Россия»
Пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области
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Жителей Московской области пригласили почувствовать себя в роли операторов дронов на выставке-форуме «Россия». О том, как им управлять, расскажет инструктор подмосковной школы пилотирования FPV-дронов Владислав Новиков.

В планах на следующий год открыть еще восемь таких школ в разных городах Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что на выставке-форуме «Россия» представили весь колорит Московской области.

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Его компания Air Cinema принимала участие во множестве глобальных проектов, включая съемку чемпионат мира по футболу, который состоялся в 2018 году. Кроме того, кадры используются на многих стендах выставки-форума «Россия».

Владислав Новиков подчеркнул, что при помощи специальных очков и программы симулятора можно в полной мере ощутить себя оператором дрона. По его словам, управление довольно сложное, но гости выставки с удовольствием пробуют свои силы.

«Весной этого года в Подмосковье запустили школы по управлению дронами для молодежи», - подчеркнул Владислав Новиков.

Технологии
06 ноября 2023, 22:05
Реконструкцию детских площадок провели в городском округе Восход
Unsplash
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Активная реконструкция игровых площадок продолжается в Московской области. За этот год удалось обновить 450 игровых зон на дворовых и общественных территориях, включая замену игрового оборудования.

В рамках программы в городском округе Восход была полностью отремонтирована детская игровая площадка площадью 100 квадратных метров. На ней установили современное игровое оборудование, удобные лавочки, урны и улучшили уличное освещение.

Данная площадка находится по адресу: городской округ Восход, поселок Восход, у домов № 9 и № 10. Аналогичные обновления игровых площадок проводились и в других округах Московской области.

Одна из жительниц поселка рассказала, что очень рада изменениям. Теперь у местных жителей появилось замечательное место для отдыха с детьми прямо рядом с домом. По ее словам, малыши оценили новые качели, а улучшенное освещение позволяет гулять даже вечером.

«Спасибо за заботу о маленьких жителях и их родителях!» - подчеркнула жительница поселка.

Ранее министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин подчеркнул важность обновления детских игровых зон и заявил о планах по продолжению программы в 2024 году.

Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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Благоустройство
06 ноября 2023, 21:41
Команда из Домодедова стала чемпионом России по футболу в формате 8×8
Unsplash
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Домодедовский «Комбинат» стал чемпионом России по футболу в формате 8×8. За призы и медали между собой соревновались 99 команд из разных регионов России.

Глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин подчеркнул, что в финале «Комбинат» сразился со сборной Домодедово.

«Это первый случай за всю историю чемпионата, когда в финал попадают две команды из одного города и завоёвывают золото и серебро», - подчеркнул Михаил Ежокин.

Михаил Ежокин также поздравил спортсменов с победой и добавил, что Домодедово может по праву называть себя футбольным городским округом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года.

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Спортсмены Город Домодедово

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