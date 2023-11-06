Асфальтирование Советской улицы завершили в Серпухове

Директор МКУ «Управление дорожного хозяйства администрации городского округа Серпухов» Алексей Бронников рассказал, что погода внесла свои корректировки в работу подрядной организации, но укладку покрытия завершили.

«Это проводилось все в рамках губернаторской программы, за средства субсидий из дорожного фонда московской области», - подчеркнул Алексей Бронников.

В этом году при укладке использовался новый евро асфальт. Качество всех этапов работ - на контроле у администрации округа.

«Проведены мероприятия по ремонту существующих колодцев. Вы можете заметить, на этой улице их достаточно большое количество, более 100 колодцев. Поэтому совместно с Водоканалом был проведен осмотр. Были заменены опорные плиты, доборные кольца, крышки, обечайки колодцев. Подрядчик все это выполнил», - добавил Алексей Бронников.

В целом мероприятия по укладке асфальтового покрытия в Серпухове завершены. Подходят к концу и работы по строительству новой дороги к поликлинике в микрорайоне Ивановские дворики. Также положили асфальт на улице Народного ополчения. Осталось лишь благоустроить придорожные участки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых стандартах качества , которые начали применять при ремонте дорог.

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