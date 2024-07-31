Асфальт заменят в 18 дворах Одинцова в 2024 году

Всего отремонтируют около 100 тысячи квадратных метров дорог.

«Покрытие проезжей части будет отремонтировано на площади 73 тысячи квадратных метров, тротуаров - на 17 тысяч квадратных метров. Еще 7,5 тысячи квадратных метров приходится на парковочное пространство», - отметил заместитель главы Одинцовского городского округа Станислав Григорьев.

Ремонтные работы завершили по четырем адресам. В Больших Вяземах потребовалось больше времени из-за получения порубочного билета для создания новых парковок. Всего по просьбам жителей площадь тротуаров и парковок увеличилась на 1500 квадратных метров.

«Важно, чтобы жители были своевременно проинформированы об увеличении сроков проведения работ везде, где это происходит», - подчеркнул глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Отметим, в «Системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры» в Одинцове зарегистрировано более 1243 ямы. Из них 945 ям уже устранили подрядчики и 1075 - отремонтировали сотрудники муниципальных предприятий.

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