Артур Шахназарян стал главным врачом в МОНИИАГ
Новый главный врач Московского областного НИИ акушерства и гинекологии приступил к своим обязанностям в ноябре. На эту должность назначен Артур Шахназарян, который на протяжении нескольких лет возглавлял акушерско-гинекологическую службу городского округа Королев.
«Мы возлагаем большие надежды на приход нового руководителя. Новый главный врач хорошо знаком не только с организацией акушерской и гинекологической помощи в Подмосковье, но и прекрасно понимает специфику нашего института. Надеемся, это назначение принесет только пользу жителям Подмосковья», - отметил директор МОНИИАГ Василий Петрухин.
Артур Шахразарян родился в 1967 году, с отличием окончил Ереванский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело». Прошел обучение в ординатуре и аспирантуре на базе ММСИ имени Семашко. С 1995 года работал врачом акушером-гинекологом, с 2005 по 2014 годы возглавлял отделение патологии беременности больницы № 68 в Москве.
В 2015 году Шахназарян стал главным врачом Королевского родильного дома, а уже через год возглавил акушерско-гинекологическую службу городского округа.
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