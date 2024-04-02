Артисты из Петербурга выступили в областном детском онкодиспансере в Балашихе

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По словам директора шоу Анны Мошниковой, артисты очень хотели подарить маленьким пациентам настоящий праздник, ведь они проходят сложное лечение и не покидают стены медицинского учреждения.

«В нашем шоу мы не только показали мир магии, но и раскрыли некоторые секреты наших фокусов», - рассказала Мошникова.

Представление фокусников детям очень понравилось, а на прощание они поблагодарили артистов и сделали с ними совместные фото.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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