08 ноября 2024, 22:44

Артисты из Ногинска стали лауреатами всероссийского фольклорного фестиваля

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Юные таланты из фольклорного отделения Ногинской школы искусств выступили на всероссийском фестивале-конкурсе «Русское наследие». Ученики пятого и седьмого классов стали лауреатами второй степени.

Третий Всероссийский фестиваль-конкурс народных исполнительских искусств «Русское наследие» собрал 32 творческих коллектива из 13 регионов России в Санкт-Петербурге.

Сводный ансамбль пятого и седьмого классов фольклорного отделения Ногинской школы искусств стал лауреатом второй степени в номинации «Фольклорно-сценическая хореография». Это достижение подтверждает высокий уровень подготовки артистов из Богородского округа и их способность передавать красоту народных традиций через танец.

Фольклорные ансамбли «Заря» и «Жар-птица» также стали лауреатами второй степени в номинации «Народное пение».

Фестиваль-конкурс «Русское наследие» направлен на популяризацию народного исполнительского искусства, сохранение и приумножение культурно-исторических традиций России.

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Фестивали Богородский конкурсы
08 ноября 2024, 22:41
Более 90 новых кресел установили в зале ДК «Ямкино» Богородского округа
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В зрительном зале Дома культуры «Ямкино» Богородского округа обновили мебель. Свыше 90 новых кресел закупили в рамках инициативного бюджетирования.

Современные антивандальные кресла бордового цвета появились в зале Дома культуры «Ямкино» Богородского округа. Их изготовили на предприятии в Электростали.

В прошлом году с ходатайством о замене кресел в зрительном зале к депутату Мособлдумы Марку Черемисову обратилась директор дома культуры Лариса Бедрединова. Средства в размере порядка миллиона рублей выделили по программе инициативного бюджетирования.

Также во время рабочих встреч депутат Богородского округа Елена Артеменко и директор дома культуры Лариса Бедрединова обсудили ремонт актового зала. Совет депутатов готов оказать необходимую помощь. Вместе с инженером уже рассмотрели варианты замены полов в помещениях.

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Ремонтные работы Богородский
08 ноября 2024, 22:34
Ансамбль из Богородского округа стал лауреатом международного фестиваля
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Хореографический коллектив «Славянка» вернулся с Международного инклюзивного фестиваля национальных культур «Алтын Майдан», который проходил в Северной Осетии-Алании. Танцоров из Богородского округа удостоили дипломов второй и третьей степени.

Международный инклюзивном фестиваль национальных культур «Алтын Майдан» проходил в городе Владикавказе. В нем приняли участие 58 народных коллективов: более тысячи человек из 31 региона страны. Хореографический ансамбль «Славянка» из Центра культуры имени Григория Калиниченко под руководством Анны Козловой успешно выступил на мероприятии. Творческий коллектив из Богородского округа показал три хореографических постановки: «Моя отрада», «Кузовок» и «Таня-Татьяна».

В финале солисты коллектива «Славянка» приняли участие в «Русской вечере» на площади Ленина. В парке имени Хетагурова состоялся гала-концерт, где старшая группа ансамбля исполнила адыгский танец «Тляпотет», а средняя группа - хореографическую композицию «Эх, калинка». Также ребята посетили Кармадонское и Цейское ущелья, прокатились по канатной дороге и искупались в минеральных источниках.

В день отъезда артисты театра фольклорного танца «Артхурон» провели для коллектива из Богородского округа мастер-класс.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360» Ребята из Богородского округа участвовали на открытии фестиваля. Они представили постановку «Моя отрада», которая покорила зрителей. В рамках конкурса «Алтын Майдан» танцоры получили дипломы лауреатов второй и третьей степени. А в международном этноконкурсе «Артхурон» они завоевали звание лауреатов первой степени за танцы «Кузовок» и «Таня-Татьяна».

Фестивали Богородский конкурсы
08 ноября 2024, 22:22
Специалисты ЖКХ из Мытищ стали призерами областного конкурса профмастерства
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Участие в конкурсе «Лучший по профессии» приняли более 200 человек. Работники коммунальных служб из Мытищ вошли в число лидеров соревнований.

«Лучший по профессии» - традиционный смотр-конкурс среди специалистов жилищно-коммунальных служб Московской области. В этом году он прошел в 23-й раз. Среди участников были и представители из Мытищ, которым на пути к победе пришлось преодолеть серьезную конкуренцию. Больше 200 профессионалов своего дела из 48 органов местного самоуправления боролись за право быть лучшими.

Слесарь муниципального учреждения «Жилищное хозяйство Мытищи» Марс Рысаев и штукатур-маляр компании «Сукромка» Михаил Пацеев стали победителями соревнований. Лауреатами третьей степени признали специалистов «Мытищинской теплосети»: электрогазосварщика Александра Иванченко и плотника жилищного ремонтно-эксплуатационного участка Алексея Смирнова.

«Мы ценим наших специалистов, ведь от их мастерства и компетентности зависит жизнеобеспечение наших граждан. Каждый мастер - штукатур, сантехник, плотник, столяр, сварщик выполняет свою работу на благо улучшения жилищных условий, создает комфорт и стоит на страже безопасной благоприятной среды», - поделился министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Сильнейшим участникам в финале конкурса «Лучший по профессии» торжественно вручили награды и ценные подарки.

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Награды ЖКХ Мытищи конкурсы
08 ноября 2024, 21:48
Администрация Балашихи встретилась с сотрудниками авиационной компании
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Заместитель главы городского округа Балашиха Ирина Шведова посетила авиационную корпорацию «Рубин», чтобы встретиться с сотрудниками организации. В мероприятии приняли участие свыше 20 работников.

Встречу также посетили профильные специалисты администрации Балашихи. Вместе с замглавы округа они ответили на вопросы, касающиеся дорог и транспорта, медицины, спорта, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и образования, культуры.

По словам замглавы Балашихи Ирины Шведовой, выездную встречу провели повторно. Впервые комиссия побывала на предприятии в сентябре этого года.

«Так как численность сотрудников „Рубина“ большая, в прошлый раз не успели всех охватить, поэтому снова принимаем вопросы для дальнейшей работы», - пояснила она.

По поручению главы Балашихи Сергея Юрова, его заместители регулярно проводят встречи с жителями разных районов муниципалитета. Подобные встречи позволяют горожанам напрямую обращаться со своими вопросами к профильным специалистам.

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Благоустройство ЖКХ Дороги Балашиха

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