08 октября 2024, 13:12

Артисты из Лобни получили награды международного конкурса

Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Конкурс «Созвездие талантов» прошел в доме культуры «Луговая» в Лобне. Воспитанники объединений городского дворца творчества «Планета талантов» показали высокие результаты.

Организовала международное мероприятие липецкая Академия культуры и искусства. Молодые артисты из Лобни покорили жюри своим мастерством, завоевав несколько призов.

Первое место в конкурсе занял вокальный ансамбль «Карамель». Хореографический коллектив «Экзерсис» стал обладателем первого места и гран-при. Юный вокалист Марк Н. также удостоился гран-при.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл школьный театр в Жуковском.

Сейчас в Подмосковье работает 1013 школьных театров, 40 из них носят почетное звание «Образцовый детский коллектив Московской области».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня конкурсы Образование
08 октября 2024, 12:44
Еще 61 госзакупку опубликовали в Подмосковье за неделю
Медиаархив Подмосковья
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Свыше 60 госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю. Подрядчиков найдут для ремонта теплосетей и строительства котельных.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, в Балашихе, Луховицах, Талдоме, Чехове, Серебряных Прудах и Наро-Фоминске капитально отремонтируют участки теплосетей.

Кроме того, в Богородском округе, Наро-Фоминске и Рузе найдут подрядчиков для строительства блочно-модульных котельных, а в Мытищах - для реконструкции очистных сооружений.

В Пушкино и Истре капитально отремонтируют дороги, в Коломне - мостовой переход через реку Шеленку, а в Лобне - улицу Гагарина.

Ознакомиться со всеми госзакупками Подмосковья можно на портале ЕАСУЗ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Аукционы Ремонтные работы
08 октября 2024, 12:26
Снос незаконного хостела начался в Мытищах по решению суда
Пресс-служба администрации г.о. Мытищи
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Ликвидация самовольно построенных на территории городского округа объектов началась в Мытищах. Владелец одного из незаконных хостелов после решения суда приступил к сносу здания.

Начальник управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории Мытищ Елена Лебеденко рассказала, что в настоящее время на рассмотрении в суде находятся более 10 подобных дел. Некоторые продолжавшиеся более двух лет судебные тяжбы удалось выиграть. Суд обязал собственника объектов на улице Вторая Бауманская, д. 8А, снести постройки в течение месяца.

«На этой неделе владелец самостоятельно начал снос первого хостела, не дожидаясь приезда тяжелой техники и получения дополнительных убытков и ущерба», - сообщила Елена Лебеденко. К ликвидации второго здания хозяин собирается приступить на следующей неделе.

Строительно-технические экспертизы подтвердили, что два здания, в которых размещались хостелы, не соответствуют градостроительным, санитарным и противопожарным нормам, а также угрожают жизни и здоровью граждан.

Самовольные постройки всегда вызывали недовольство и обеспокоенность жителей соседних домов, поскольку в них селятся нелегальные мигранты, нарушающие гражданское и трудовое законодательство. Администрация муниципалитета вместе с Главным управлением региональной безопасности Подмосковья проводит огромную работу по выявлению и ликвидации незаконных зданий, общежитий и хостелов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Суд Мытищи Мигранты
08 октября 2024, 11:37
Уроки о правилах безопасности провели в детсадах и школах в Мытищах
Пресс-служба администрации г.о. Мытищи
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Тематические занятия по основам гражданской обороны состоялись в учреждениях образования городского округа. Мероприятия проходили в рамках Всероссийского урока безопасности.

Школьникам рассказали, какими бывают сигналы гражданской обороны и что нужно делать при их получении, назвали способы и средства защиты, научили надевать противогаз, респиратор и костюм химической защиты. Ребят также познакомили с разными видами дронов и степенью их опасности при применении в боевых целях.

Дошкольники узнали, как правильно вести себя на улице и дома, как действовать в случае пожара или другой экстренной ситуации. Полученные навыки воспитанники детских садов смогли применить на практике. Для них организовали подвижные игры «Правила поведения», «Горит - не горит», «Съедобное - несъедобное» и многие другие.

Детям также напомнили номера телефонов экстренных служб и правила пожарной безопасности.

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Школы Мытищи Детские сады
08 октября 2024, 11:22
Рейд по проверке торговых точек прошел в Мытищах
Пресс-служба администрации г.о. Мытищи
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В Мытищах состоялся рейд по выявлению объектов торговли, которые не заключили договор с региональным оператором о вывозе мусора. Такие мероприятия теперь будут проводиться на регулярной основе.

Проверку проводили работники управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города, управления потребительского рынка и услуг, а также представители Сергиево-Посадского регионального оператора и полицейские.

В итоге выяснилось, что две торговые точки заключили договоры на вывоз твердых коммунальных отходов, еще одна занимается оформлением документов.

Администрация Мытищ советует владельцам торговых объектов заключить договоры на вывоз мусора как можно скорее. Рейды по предприятиям торговли будут проводиться постоянно.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Торговля Мусор

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