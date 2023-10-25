Артисты из Лобни победили на международном театральном фестивале «Русская классика»
Труппа театра «Камерная сцена» из Лобни успешно выступила на международном фестивале «Русская классика» в Орле. Лучшими актерами театрального мероприятия стали Галина Лысенко и Евгений Смирнов из Лобни.
Лобненский театр «Камерная сцена» представил спектакль «Богатые невесты». По итогам фестиваля приз за лучшую женскую роль получила актриса из Лобни Галина Лысенко, а среди мужчин лучшим стал ее коллега Евгений Смирнов.
Участие в фестивале приняли артисты из Подмосковья, Липецка, Смоленска и Владимира. Театры представили авторское видение пьес Александра Островского. Всего на сцене Орловского государственного академического театра имени Тургенева представили шесть комедий автора. Спектакли и артистов оценили зрители и профессиональное жюри.
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