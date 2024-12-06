Артисты из Котельников выступили на всероссийском конкурсе в Петербурге

На сцену вышла четвертая группа студии с постановкой по рассказам Астрид Линдгрен. Для ребят это был первый серьезный опыт, но они достойно справились и покорили зрителей. За время поездки студийцы погрузились в атмосферу театрального фестиваля, посетили Упсала-цирк и нашли новых друзей среди коллективов из разных уголков России.

Спектакль «Бюллербю» завоевал звание лауреата третьей степени. Кроме того, Андрей Кретинин стал дипломантом первой степени в конкурсе художественного слова, а Кику Кирилл - лауреатом второй степени в конкурсе актерской песни, в котором студия участвовала впервые.

Руководитель коллектива Ольга Полевая отметила, что это важный шаг для развития юных актеров и их творчества.

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