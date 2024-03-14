Артисты ансамбля «Созвучие» из ДК «Яуза» выступили в клубе «Активное долголетие» в Мытищах

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Мероприятие в клубе стало местом встречи разных поколений жителей Мытищ, которые погрузились в историю Масленицы. Участники группы «Созвучие» под руководством Ксении Галискаровой рассказали о традициях «среды-лакомки». В этот день тещи говили угощения для зятей и их родственников, проявляя при этом нежность и заботу.

Всех гостей познакомили с тонкостями приготовления блинов. Молодые волонтеры культуры из «ДоброЦентра» записали рецепты, чтобы поделиться ими и использовать в будущем.