Артистка «Русского балета» поучаствует в международном конкурсе Юрия Григоровича
Артистка театра «Русского балета» Кана Сэмбо станет участницей IX Международного конкурса Юрия Григоровича «Молодой балет мира». Мероприятие пройдет с 16 по 22 октября в Сочи, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
К конкурсу присоединятся 50 танцовщиков. Его проводят в девятый раз.
«Большую работу по подготовке своей ученицы к конкурсу проделала педагог-репетитор театра „Русский балет“ Масами Чино. Примечательно, что обе они в разные годы получили профессиональное образование в стенах Московской академии хореографии и удостоены наград различных творческих соревнований», - уточнили в ведомстве.
Хореографическую миниатюру для артистки подготовил педагог-репетитор театра Дмитрий Проценко.
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