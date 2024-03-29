Артистам «Камерной сцены» в Лобне вручили благодарственные письма в честь Международного дня театра
В Лобне отпраздновали Международный день театра. Первый заместитель главы городского округа Вадим Лебедев поздравил артистов и остальных сотрудников «Камерной сцены» и вручил им цветы и благодарственные письма от имени администрации.
Театр «Камерная сцена» на протяжении многих лет является одним из ведущих культурных учреждений Лобни, регулярно входя в список лучших областных театров. В прошлом году коллектив отметил знаменательную дату - 30-летие со дня основания.
«Мы гордимся богатой историей театрального искусства Лобни. Благодарю деятелей культуры за талант, творческий подход к любым задачам, ежедневный труд, преданность и любовь к театру», - отметил первый заместитель главы городского округа Вадим Лебедев.
Напомним, что театр «Камерная сцена» расположен по адресу: Букинское шоссе, 31.
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