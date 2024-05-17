17 мая 2024, 16:44

Артист Владимир Жуков провел мастер-класс в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Творческий вечер артиста Владимира Жукова прошел в театре «Наш дом» в Химках. Он рассказал гостям мероприятия интересные факты из своей биографии и творческого пути, прочитал отрывки из любимых произведений и провел мастер-класс.

Заслуженный артист России Владимир Жуков окончил режиссерский факультет Театрального института имени Бориса Щукина. Затем служил в Государственном театре эстрадных миниатюр под руководством народного артиста России Владимира Винокура. Он играл в телевизионном проекте «Большая разница» на Первом канале, а сейчас руководит театром «Турандот».

Зрители в Химках тепло приняли известного артиста.

«Радует тот факт, что у жителей города Химки появилась прекрасная возможность вживую увидеть заслуженного артиста России и пообщаться с ним: узнать из первых уст историю его творческого пути, задать вопрос и сделать фото на память», - отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Гончар.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Химки Театры Актеры
17 мая 2024, 17:08
Еще более тысячи ям отремонтировали во дворах Подмосковья
ГУСТ МО
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Коммунальные службы Подмосковья отремонтируют более 575 тысяч квадратных метров ям во дворах в этом году. Они восстановят асфальт и устранят повреждения для комфорта водителей и пешеходов.

Как рассказали в подмосковном ГУСТ, во дворах уже отремонтировали более 220 тысяч квадратных метров асфальта во дворах и внутриквартальных проездах. Там устранили 1,1 тысячи ям. В план внесли адреса, где покрытие износилось и требовало обновления. Так, в Химках отремонтировали более 22 тысяч квадратных метров ям, а в Балашихе - 16 тысяч квадратных метров.

В этом году работы планируют провести в 33 округах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы в регионе. На сегодняшний день идет работа над 53 дорожными проектами, 23 из них - федерального значения.

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Благоустройство Дороги Ремонтные работы
17 мая 2024, 16:53
Дорожные ограждения отремонтировали еще в 6 округах Подмосковья
Пресс-служба Минтранса МО
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Представители «Мосавтодора» приводят в порядок пешеходные ограждения в рамках работ по летнему содержанию дорог. В региональном Минтрансе уточнили, что поломанные объекты восстановили в Жуковском, Сергиевом Посаде, Подольске, Мытищах, Щелкове и Королеве.

Ограждения монтируются на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть и стать потенциальными участниками ДТП. Помимо этого, работы направлены на предотвращение заезда транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений.

Напомним, специалисты «Мосавтодора» еженедельно обследуют дорожную сеть. В рамках инспекций дорожники проверяют состояние инфраструктуры, которая влияет на безопасность дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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Дороги
17 мая 2024, 16:49
Марафон скандинавской ходьбы пройдет в Химках 18 мая
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Марафон скандинавской ходьбы пройдет в парке имени Льва Толстого в Химках для участников клуба «Активное долголетие» 18 мая. Участникам предстоит преодолеть дистанцию в два километра.

Сбор и регистрация гостей начнутся на танцевальной площадке слева от колеса обозрения 18 мая в 11:00. Марафон стартует в 12:00. Зарегистрироваться можно в день проведения или заранее по телефону: 8 (495) 572-25-33. При себе необходимо иметь социальную карту.

Участникам необходимо также взять с собой палки для скандинавской ходьбы. При их отсутствии организаторы выдадут инвентарь на месте на временное пользование.

«Такие мероприятия очень благотворно влияют на физическое и моральное состояние наших химчан пожилого возраста. Спорт на свежем воздухе не только поднимает настроение, но и укрепляет здоровье», - рассказал муниципальный депутат городского округа Химки Владимир Суслов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Активное долголетие Парки
17 мая 2024, 16:37
Школьники из Дмитрова стали призерами всероссийской олимпиады
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Призерами всероссийской олимпиады стали пять школьников из Дмитрова. В качестве поощрения все они получат денежное вознаграждение.

В этом году на Всероссийской олимпиаде школьников Дмитров представляли восемь гимназистов из «Логоса» и две ученицы школы № 10.

Ученица гимназии «Логос» Анастасия Бахметьева стала победителем олимпиады по обществознанию и призером по немецкому языку. Ранее в 2021 году ее сестра Екатерина завоевала диплом победителя олимпиады по немецкому языку и призера по русскому языку. Кроме того, призовые места заняли Вероника Бажан из Дмитровской школы № 10, а также Анастасия Павлова, Тимофей Пасечнюк и Юлия Сизова из гимназии «Логос».

Победители и призеры олимпиады получат денежные награды и возможность поступить в любой вуз страны без вступительных экзаменов на направления, соответствующие профилю олимпиады.

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный поздравил ребят с выдающимися результатами и отметил, что их достижения являются свидетельством высокого уровня развития образования в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Школьники Дмитров

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