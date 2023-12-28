Артист Сергей Куприк принял участие в акции «Елка желаний» в Солнечногорске

Сергей Куприк вручит конструкторы «Лего» двум 9-летним мальчикам и подготовит подарок для годовалой девочки.

«Эта потрясающая и добрая акция, которую запустил наш президент Владимир Путин в 2018 году. Я не первый год принимаю в ней участие. В этом году исполню сокровенные желания трех детишек из Солнечногорска», - отметил Сергей Куприк.

Всероссийскую акцию в Солнечногорске уже поддержали глава городского округа Константин Михальков и его заместители, председатель Совета депутатов Марина Веремеенко, представители Общественной палаты, начальники территориальных управлений и предприниматели.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что исполнит мечты трех детей из Подмосковья.

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