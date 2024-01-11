Артамонов вместе с подольчанами проверил работу котельной на 50 лет ВЛКСМ

«Здесь готовят к переподключению 51 жилой дом и 17 социальных учреждений от котельной ПЭМЗ. Для этого еще осенью 2023 года увеличили мощность ПТЭК, модернизировав три существующих котла и установив дополнительный резервный», - написал он.

Артамонов отметил, что на котельной установили новые насосы. В ближайшее время специалисты начнут пуско-наладочные работы, в том числе и внутридомовых систем. Глава Подольска уточнил, чтобы правильно распределить нагрузку и не допустить падения давления в многоквартирных домах, находящихся на обслуживании котельной, разделили гидравлические потоки. Для того рабочие дополнительно проложили около трех тысяч метров теплотрассы.

Артамонов пообещал, что жителям заранее сообщат о начале переподключения. Сейчас управляющие компании начали прорабатывать четкий порядок действий и готовит спецбригады, чтобы весь процесс прошел быстро и качественно.

«Прошу жителей отнестись с пониманием и терпением к этому важному, но необходимому процессу», - заключил глава.

Власти Подольска в усиленном режиме решают ситуацию с перебоями теплоснабжения в многоквартирных домах. Ранее Артамонов пообещал повысить надежность коммуникаций в 2024 году. Он рассказал о планах модернизировать несколько котельных, а также проложить новые теплотрассы.