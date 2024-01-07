07 января 2024, 11:10

Артамонов продолжил лично информировать жителей Климовска о ситуации с подачей тепла

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Глава Подольска Григорий Артамонов продолжил лично информировать жителей Климовска о ситуации с восстановлением подачи тепла в дома. Во время поквартирного обхода он рассказывает о ходе работ, а также работе ПВР, где можно получить горячее питание и отдохнуть.

«Задвижку меняем, соответственно, где-то через часа полтора-два закончим замену и начнем подавать ресурс. Прогреется, наверное, к обеду только», - сообщил Артамонов во время беседы с одним из местных жителей.

Глава городского округа добавил, что сейчас на базе Дворца спорта «Юность» организовали пункт временного пребывания, там можно получить горячее питание и отдохнуть.

«Если есть возможность и желание, пожалуйста, приходите», - попросил он.

Также Артамонов обратил внимание, что при прорыве труб или батарей в квартире все бесплатно заменят, сообщить о таких случаях можно в управляющую компанию, также работает горячая линия.

Ситуацию в Климовске лично контролирует губернатор Московской области Андрей Воробьев. В воскресенье, 7 января, он сообщил, что обратился в СК с просьбой выйти с ходатайством в суд о передаче котельной в Климовске в эксплуатацию муниципальному предприятию.

Воробьев подчеркнул, что получить в эксплуатацию котельную крайне важно, а обращения к собственнику результата не дали.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Андрей Воробьев Коммунальные аварии
07 января 2024, 11:45
Уголовное дело возбудили в Подольске из-за ограничения подачи энергоресурсов
РИА «Новости»
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В Подольске следователи возбудили уголовное дело из-за ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации округа. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что 4 января из-за неправильной эксплуатации котельной сотрудниками закрытого акционерного общества прорвало теплотрассу.

«Жилые помещения, а также медицинские, учебные и дошкольные учреждения, расположенные в микрорайоне Климовск, остались без подачи теплоснабжения и горячей воды», - указали в СК.

Специалисты ведомства оперативно провели доследственную проверку и по ее итогам возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В помещениях организации, обслуживающей котельную, начали обыски. Сотрудники СК изымут техническую документацию и допросят руководство компании. Им также предстоит установить причины и условия, которые привели к аварии.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее обратился в Следственный комитет с просьбой решить вопрос о передаче котельной в Климовске муниципальному предприятию. Глава региона обратил внимание на важность эксплуатирования этого объекта и подчеркнул, что обращения к собственнику не привели ни к какому результату.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Уголовное дело Подольск Андрей Воробьев Коммунальные аварии
07 января 2024, 10:24
Воробьев обратился в СК по вопросу передачи котельной в Климовске мунпредприятию
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился с просьбой в Следственный комитет выйти с ходатайством в суд о передаче котельной в Климовске в эксплуатацию муниципальному предприятию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Воробьев подчеркнул, что получить в эксплуатацию котельную крайне важно, а обращения к собственнику действия не возымели. Таким образом, решить вопрос можно двумя путями: через уголовное дело или добровольно.

«Поэтому обращаюсь в Следственный комитет, прежде всего, чтобы можно было выйти в суд для того, чтобы мы могли взять в эксплуатацию, набрать персонал и полностью провести ревизию и дальнейшие работы», - пояснил губернатор.

По его словам, ситуация продолжает оставаться непростой. Персонал здесь только рядовой, собственника и владельцев власти Подмосковья не видели, как и генерального директора.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Андрей Воробьев
07 января 2024, 10:02
Воробьев сообщил о запуске второго котла для подачи тепла жителям Климовска
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Второй котел запустили для подачи теплоснабжения и горячей воды в Климовске. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Теперь с двумя работающими котлами у нас достаточно мощностей, чтобы обогреть квартиры, в которых не было отопления», - подчеркнул он.

По словам Воробьева, сейчас проблемой может стать состояние системы отопления в жилых домах. Речь идет о трубах и батареях, которые могли частично разморозиться. С учетом этого в микрорайоне мобилизовали много аварийных бригад.

Специалисты работают над тем, чтобы подключить дома к теплу как можно быстрее, заключил губернатор.

Ранее Воробьев отметил, что аварию в Климовске допустил владелец частной котельной. В обстоятельствах случившегося теперь разбираются правоохранительные органы. Для ликвидации последствий власти подключили предприятия из разных округов Подмосковья.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Андрей Воробьев Коммунальные аварии
07 января 2024, 09:30
Пункт временного пребывания организовали для жителей Подольска
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В Подольске открылся пункт временного пребывания для жителей оставшихся без тепла домов. Об этом в Telegram-канале сообщил глава городского округа Григорий Артамонов.

«Для людей, в чьих домах отсутствует отопление, организовали пункт временного пребывания на базе УСЦ „Юность“, - написал он.

Артамонов уточнил, что с 09:00 на пункт размещения привезут горячее питание и чай, у людей появится возможность принять теплый душ и отдохнуть.

Об аварии на обеспечивающей Подольск теплом котельной «КСПЗ» стало известно в среду, 3 января. После этого подачу горячей воды и тепла в микрорайон Климовск приостановили.

Артамонов объяснял, что объект находится на территории закрытого предприятия «Климовский патронный завод», сотрудники которого не сообщали об аварии. После перезапуска одного из котлов потоки горячей воды повредили тепловые сети , которые находятся на территории района.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что регион бросил все силы, чтобы как можно скорее обеспечить теплом квартиры в Климовске. Он подчеркнул, что аварию на теплосетях допустили владельцы частной котельной.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Коммунальные аварии

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