Арт-объект «Голубь на руке» установили в парке Мира в Коломне

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«Голубь на руке» разместили на одной из аллей, ведущих к центральной площадке парка. Создал работу архитектор Роман Лабинцев.

Инициатива установить объект принадлежит жителям Коломны. Идею поддержал глава муниципалитета.

Открытие парка Мира пройдет сегодня, 14 сентября. Организаторы праздника приготовили творческие, игровые и спортивные площадки. В парке пройдут фестиваль духовых оркестров и концерт вокальных и хореографических коллективов округа.

Также выступят Михаил Брагин, «Мурзилки LIVE» и группа «Город 312». Здесь пройдут патриотическая акция «Все для Победы» и запуск самого большого фонтана в городе.

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