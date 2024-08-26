26 августа 2024, 21:26

Арт-фестиваль креативных индустрий «Энтузиасты» прошел в Балашихе

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На «Фабрике 1830» в Балашихе состоялся третий арт-фестиваль креативных индустрий «Энтузиасты», который собрал тысячи молодых талантов округа. Музыканты, танцоры, дизайнеры и местные мастера собрались, чтобы продемонстрировать свои способности и завести новые знакомства.

На фестивале проходили различные мастер-классы: участники варили мыло, рисовали и просто наслаждались атмосферой творчества.

Изюминкой фестиваля стало раскрашивание рыб, что дало участникам шанс стать авторами нового арт-объекта, символизирующего фауну реки Пехорка. Композиция из рыб будет украшать забор фабричного сквера.

«Мы составили список рыб, которые водятся в нашем регионе. Начали с 50 рыб и планируем добавить еще», - рассказала куратор фестиваля Аля Сланова.

Кульминацией вечера стало раскрашивание пианино, которое привлекло множество художников. Также на фестивале можно было приобрести косметику, одежду и открытки с изображениями памятных мест округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Балашиха
26 августа 2024, 21:26
Предприятие по производству арболитовых блоков прекратило работу в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Жители деревни Сухарево жаловались на продолжение работы закрытой станции «Волд» по перегрузке строительных отходов. Проверив территорию, администрация не обнаружила деятельности предприятия: участок огорожен, техника отсутствует, а на месте находятся только охранники.

Местные жители выражали обеспокоенность по поводу продолжения работ, где располагался закрывшийся завод. Представители муниципалитета, совместно с прокуратурой, проверили эту территорию, так как деятельность предприятия ранее была приостановлена из-за нарушений.

Производство арбалитовых блоков, о которой сообщали жители, и оборудование для их производства не производится и не используется. Ситуацию и обращения жителей по этому объекту держат под контролем, сообщил директор управления экологии администрации округа Артур Суворов.

Сейчас этот объект не будет принимать отходы, пока не устранят все нарушения: осталось завершить около 5% работ. После окончания рекультивации участок введут в эксплуатацию в соответствии с разрешенным использованием и действующим законодательством.

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Мытищи Заводы
26 августа 2024, 21:26
Первенство по бейсболу среди женских команд стартовало в Балашихе
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Открытое первенство спортивной школы «Метеор» по бейсболу среди женских команд стартовало в Балашихе. Всего участвует семь команд.

Соревнования проходят на поле спортивной школы Олимпийского резерва «Метеор». В состязаниях участвуют спортсменки из Москвы, области, Костромы.

Поддержать участниц пришли не только болельщики и родители участниц, но и вице-президент Федерации бейсбола России, главный тренер сборных команд России по бейсболу Николай Гервасов, старший тренер по бейсболу школы «Метеор» Юрий Бакалец-Акоста и советская и российская легкоатлетка, бронзовый призер Олимпийских игр, Заслуженный мастер спорта России, депутат Совета депутатов Балашихи Марина Жирова, «Бейсбольное сообщество тесное. Мы все, как одна большая семья. Очень радостно, что Первенство проходит у нас в Балашихе. Надеемся, что подобного рода соревнования станут традиционными!», - сказала Марина Жирова.

Матчи открытого первенства продлятся всего четыре дня. Победителя объявят через 27 августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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Спортсмены Балашиха
26 августа 2024, 21:04
Многоквартирные дома отремонтируют в деревне Жостово под Мытищами
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Капитальный ремонт жостовских домов завершат в Мытищах в ближайшее время. Строительные работы выполнены более, чем на 50%.

Комиссия администрации городского округа Мытищи проверила капитальный ремонт в двух многоквартирных домах в деревне Жостово на улице Филимоновской. Работы в доме № 3 на завершающей стадии. Строители обновили кровлю и электрику в местах общего пользования.

Жители дома № 5Б часто жаловались на плохое качество межпанельных швов. Здание включили в региональную программу капитального ремонта. Строители выполнили более 60% работ: утеплили и отреставрировали фасад. После полного завершения работ, подрядчик обновит и фасад двухэтажного здания, расположенного по-соседству, в котором находятся почтовое отделение и библиотека.

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Мытищи Строительство Ремонтные работы
26 августа 2024, 21:04
Магазин в Мытищах оштрафовали за ночную торговлю алкоголем
Медиасток.рф
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Продавцу магазина в Мытищах выдали штраф за ночную продажу алкоголя. Инспекция выявила ряд нарушений в работе торговой точки.

Инспекция пришла с проверкой в магазин «Лусик» по адресу: улица Силикатная, 45А. Контрольная закупка привела к штрафам и лишению лицензии на реализацию горячительных напитков. Причинами стала продажа алкоголя после 23:00 и отсутствие обязательных кассовых программ, необходимых при сбыте алкогольной продукции. Нарушитель при проведении проверки сделал вид, что не понимает русский язык и стал хамить. Выяснилось, что его штрафуют уже не в первый раз.

Напомним, что сообщить о факте незаконной торговли и задать интересующие вопросы можно по адресу Новомытищинский проспект, дом 30/1 и по телефону 8 495 581-13-48.

Электронная почта: potrebrinok2012@yandex.ru.

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