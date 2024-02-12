Архитекторов Подмосковья пригласили на фестиваль «Перспектива»

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На фестивале проведут архитектурные конкурсы, серию образовательных воркшопов, практикумов, мастер-классов и других познавательных мероприятий. В форуме примут участие представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также молодые архитекторы из 20 городов и регионов России.

Прием конкурсных работ и материалов продлится до 18 марта. С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие меры поддержки предпринимателей действуют на территории региона. Он также отметил важность импортозамещающего производства в условиях санкций.

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