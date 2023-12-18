Археологическая выставка начнется в Сергиевом Посаде 21 декабря

Археологические исследования проводили в связи с реконструкцией инженерных сетей на территории Троице-Сергиевой Лавры в 2022–2023 годах. Археологи обнаружили тысячи находок, наиболее яркие из которых представлены в зале музея.

Так, посетители увидят подлинные предметы, относящиеся к осаде Троице-Сергиева монастыря в 1608 году - это пули, пушечные ядра, детали огнестрельного и холодного оружия, клад и другие экземпляры. Также исследователи обнаружили 16 землянок времени осады монастыря.

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