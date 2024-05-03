Археолог Двуреченский провел для жителей Дмитрова экскурсии
Известный специалист по военной археологии и сотрудник Института археологии РАН Олег Двуреченский провел цикл авторских экскурсий «Дмитров как ключевой пункт в освоении и развитии северо-востока Руси». Ученого пригласил глава округа Илья Поночевный.
«Мне очень нравится такой формат общения. Во время экскурсии, открытого урока истории можно не просто рассказать что-то из истории города, но и пообщаться со слушателями, узнать их представления о прошлом, ответить на интересующие их вопросы», - рассказал Двуреченский.
Самой большой популярностью пользуются экскурсии под названием «Археология Москвы с Олегом Двуречнским», но его настоящая страсть - это практическая археология.
Он рассказал жителям Дмитрова интересные факты о строительстве Дмитровской крепости и о быте жителей средневекового города.
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