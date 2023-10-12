Арендаторы участков для отдыха в Подмосковье смогут приобрести их за 30% от кадастровой стоимости

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Как рассказал представитель комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Михаил Ждан, на 90% участков под рекреационные цели наложены ограничения по застройке.

«Законом мы снижаем стоимость выкупа до 30%, что позволит повысить интерес у арендаторов», - сказал он.

Благодаря изменениям в консолидированный бюджет Подмосковья может поступить до 630 миллионов рублей. Воспользоваться новой возможностью смогут арендаторы, у которых не истек срок договора и нет задолженности. Использовать арендованные земли можно будет для размещения социально-культурных и коммунальных объектов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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