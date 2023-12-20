20 декабря 2023, 11:59

Аренда и продажа недвижимости принесли бюджету Подмосковья более 21 миллиарда рублей за год

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В 2023 году в сравнении с 2022 в Подмосковье зафиксировали рост доходов от управления имуществом. Так, в бюджет Московской области поступило свыше 21 миллиарда рублей от аренды и продажи недвижимости, что превышает показатели прошлого года на 3,2 миллиарда рублей.

По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, распоряжение землей и имуществом является основной составляющей доходов бюджетов городских округов. Кроме того, задолженность по арендной плате за землю и имущество, находящихся в муниципальной собственности, снизили на 567 миллионов рублей.

В этом году лидерами в данной работе стали Руза, Ступино, Щелково, Лосино-Петровский округ, а также Воскресенск.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал Белоруссию ключевым партнером Подмосковья по товарообороту. В Московской области на сегодняшний день работают 120 различных белорусских компаний, которые получают полную поддержку региональных властей.

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Доходы
20 декабря 2023, 13:19
Глава Солнечногорска обсудил с депутатами итоги прямой линии президента
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков провел встречу с депутатами муниципалитета. Они обсудили итоги прямой линии с Владимиром Путиным и обозначили главные задачи на 2024 год.

Напомним, Владимир Путин подал документы в Центризбирком для регистрации в качестве кандидата на выборы президента Российской Федерации. Он будет участвовать как самовыдвиженец. Голосование пройдет с 15 по 17 марта 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на прямую линию президента поступило свыше 60 видеообращений из Подмосковья.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин провел прямую линию и большую пресс-конференцию, на которой подвел итоги уходящего года. Он обозначил главные задачи, которые сейчас стоят перед страной. Их обсудили депутаты на встрече с главой округа в Солнечногорске.

«Будущий 2024 год президент объявил годом семьи. А это значит, что все наши консолидированные усилия должны быть направлены на поддержку института семьи и материнства. И особое внимание, безусловно, мы должны уделить многодетным семьям и семьям участников специальной военной операции. <…> Взять на себя заботу о близких бойцов - наша святая обязанность», - подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Солнечногорск Депутаты
20 декабря 2023, 12:57
Подмосковье направило 311 миллионов рублей на экстренную соцпомощь в 2023 году
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С начала года около 40 тысяч жителей Подмосковья получили экстренную соцпомощь на общую сумму 311 миллионов рублей. Услуга полностью электронная и подать заявление можно, не выходя из дома.

По словам министра социального развития Подмосковья Людмилы Болатаевой, экстренная помощь положена при возникновении трудной жизненной ситуации. Например, если человек стал инвалидом или потерял работу или жилье.

«В трудной жизненной ситуации размер выплаты составит до семи тысяч рублей на каждого члена семьи, на одиноко проживающего - десять тысяч рублей», - отметила Болатаева.

Помимо этого, при повреждении или утраты жилища, размер выплат составит до 30 тысяч рублей на каждого члена семьи и до 50 тысяч рублей - на одиноко проживающего.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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Солнечногорск Депутаты
20 декабря 2023, 11:52
Призеров областного чемпионата по футболу наградили в Солнечногорске
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Футболистов из Солнечногорска поздравили с призовыми местами на чемпионате и первенстве Московской области. Церемония награждения прошла в Доме культуры «Выстрел».

«Наши спортсмены успешно выступили в серии игр сезона 2023 года. Ребята проявили силу духа и волю к победе. Поздравляю с хорошим результатом! Желаю спортивных успехов и новых побед в предстоящем сезоне», - отметил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

В ходе торжественной церемонии командам муниципалитета вручили медали, кубки и грамоты, а также новые футбольные мячи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции 113-летнего стадиона «Спартак» в Серпухове.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Награды получили три юношеские команды, а также спортсмены футбольного клуба «Солнечногорск». Последние в этом сезоне приняли участие в 24 играх чемпионата Московской области по футболу. Итоговым результатом серии футбольных матчей стало второе место. Всего в Чемпионате выступили 14 команд из Московской области.

Юношеские команды муниципалитета отличились на первенстве Московской области. Победителями стали ребята 2012 года рождения. Футболисты 2009 и 2013 годов рождения заняли 3-е место.

Спортсмены Солнечногорск Футбол
20 декабря 2023, 11:50
Расписание пригородных поездов на Савеловском и Белорусском направлениях изменится 24 декабря
ЦППК
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Минтранс Подмосковья сообщил об изменении графика движения некоторых электричек 24 декабря. Скорректировать расписание пришлось для работ по строительству станции Петровско-Разумовская.

До 15:00 в воскресенье будет закрыт путь от Савеловского вокзала до Бескудниково. Поезда на этом участке будут ходить в реверсивном режиме по пути в Москву.

Некоторые поезда на Савеловском и Белорусском направлениях временно выведут из расписания, а также изменят режим остановок.

Промежутки электричек на Савеловском направлении увеличат до двух часов, на Белорусском направлении - до часа.

Узнать актуальное расписание поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании ЦППК.

Сейчас перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Поезда

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