Аренда и продажа недвижимости принесли бюджету Подмосковья более 21 миллиарда рублей за год

По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, распоряжение землей и имуществом является основной составляющей доходов бюджетов городских округов. Кроме того, задолженность по арендной плате за землю и имущество, находящихся в муниципальной собственности, снизили на 567 миллионов рублей.

В этом году лидерами в данной работе стали Руза, Ступино, Щелково, Лосино-Петровский округ, а также Воскресенск.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал Белоруссию ключевым партнером Подмосковья по товарообороту. В Московской области на сегодняшний день работают 120 различных белорусских компаний, которые получают полную поддержку региональных властей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».