Аренда и продажа имущества принесли Подмосковью 1,3 млрд рублей в январе

Данные о зачислении средств от использования земели и имущества формируются автоматически. В январе наибольшие поступления в бюджет обеспечили Балашиха, Мытищи и Истра. Плановые показатели лучше других выполнили Лосино-Петровский, Кашира и Дубна.

«По итогам 2024 года бюджеты городских округов от продажи и аренды недвижимости пополнились на 29,63 миллиарда рублей, в этом году планируем увеличить поступления как минимум на 2 миллиарда рублей», - подчеркнул министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.