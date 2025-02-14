14 февраля 2025, 14:27

Аренда и продажа имущества принесли Подмосковью 1,3 млрд рублей в январе

Минимущества
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В январе 2025 года в бюджеты городских и муниципальных округов Подмосковья поступило 1,3 миллиарда рублей от продажи и аренды земли и имущества. В регионе по поручению губернатора Андрея Воробьева провели инвентаризацию всех объектов казны.

Данные о зачислении средств от использования земели и имущества формируются автоматически. В январе наибольшие поступления в бюджет обеспечили Балашиха, Мытищи и Истра. Плановые показатели лучше других выполнили Лосино-Петровский, Кашира и Дубна.

«По итогам 2024 года бюджеты городских округов от продажи и аренды недвижимости пополнились на 29,63 миллиарда рублей, в этом году планируем увеличить поступления как минимум на 2 миллиарда рублей», - подчеркнул министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Недвижимость Деньги
14 февраля 2025, 14:31
Подмосковные теннисистки вышли в полуфинал международного турнира
Getty Images
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Подмосковные спортсменки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал международного парного турнира по теннису. Они сразятся с соперницами из Италии.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, Мирра Андреева и Диана Шнайдер выступят в полуфинале парного турнира категории WTA-1000 в городе Дохе в Катаре. Ранее они успешно обыграли дуэт Ирины Хромачевой и Анны Данилиной.

В следующем раунде спортсменки сыграют с соперницами из Италии - Сарой Эррани и Жасмин Паолини.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали дуэтом прошлым летом на Олимпиаде. В Брисбене девушки завоевали титул, а на турнире «Большого шлема» в Мельбурне вышли в полуфинал. Это будет третий их совместный турнир.

Спортсмены
14 февраля 2025, 14:31
Новую особую экономическую зону создадут в Серпухове
Медиасток.рф
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Новую особую экономическую зону запланировали создать в Серпухове. В ее строительство инвестируют более 1,2 миллиарда рублей. Открыть площадку планируют до 2026 года.

Проект по созданию ОЭЗ «Большой Серпухов» поддержали в межведомственной рабочей группе во вопросам создания особых экономических зон. Заседание провели под руководством заместителя председателя правительства России Александра Новака.

По проекту в Серпухове построят ОЭЗ промышленно-производственного типа площадью 30 гектаров.

«В создание инфраструктуры новой ОЭЗ в течение 2025–2026 годов планируется инвестировать более 1,2 миллиарда рублей. При этом уже сегодня у нас есть подтверждения о намерении разместиться в новой ОЭЗ от семи компаний, которые готовы инвестировать в свои проекты более 8восьми миллиардов рублей и создать порядка 900 рабочих мест, в том числе высокотехнологичных», - сказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что на территории ОЭЗ смогут работать предприятия разных отраслей. О желании разместить там свои площадки уже сообщили компании в сфере фармацевтики, медоборудования, безопасности и других.

Строительство Серпухов
14 февраля 2025, 14:22
День здорового сердца пройдет во Фрязине 15 февраля
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В Щелковской больнице городского округа Фрязино 15 февраля пройдет День здорового сердца. Гости мероприятия узнают о современных методах профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Всех желающих посетить День здорового сердца ждут во взрослой поликлинике обособленного подразделения имени Матвея Гольца по адресу: городской округ Фрязино, улица Московская, дом № 7, строение 1. Встреча со специалистами пройдет 15 февраля с 09:00 до 14:00.

Уточить подробности и записаться на мероприятие можно по номеру: 7 (496) 255-40-25.

Участие бесплатное, с собой необходимо взять паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

В Подмосковье особое внимание уделяют развитию первичного звена медицины. В 2024 году в регионе заработали семь новых поликлиник, 12 ФАПов, три кабинета врача общей практики и подстанция скорой помощи в Мытищах, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Здравоохранение Фрязино
14 февраля 2025, 14:03
Свыше 4 тысяч антитеррористических учений провели в Подмосковье в 2024 году
Главное управление региональной безопасности Московской области
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В Московской области в 2024 году провели 4 365 антитеррористических учений и объектовых тренировок. Силовики отработали порядок действий при возникновении угрозы безопасности местных жителей.

В марте сотрудники ГУРБ Московской области участвовали в командно-штабном учении в городском округе Королев. Они подготовили варианты действий в случае опасности и предварительно рассчитали потребность в привлечении дополнительных сил и средств. Позже их предложения применили во время проведения контртеррористической операции.

С 26 по 30 августа оперативный штаб провел тактико-специальное учение в Дмитровском городском округе с участием 300 человек. Основной целью было пресечение теракта на объекте гражданской инфраструктуры. К маневрам привлекли территорииальные подразделения ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД и МЧС.

Кроме того, 30 октября 2024 в Богородском городском округе провели объектовую тренировку. В мероприятии участвовали более 900 человек, среди которых были представители министерств. Работникам и учащимся подмосковного колледжа «Энергия» рассказали о порядке действия при взрыве бомбы, сброшенной с беспилотника.

МВД РФ МЧС РФ ФСБ Росгвардия Дмитров Королев Богородский

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