Арбалетчики из Солнечногорска стали лучшими на чемпионате России

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Организаторами состязаний выступили Министерство спорта Российской Федерации, Федерация стрельбы из арбалета России, управление молодежной политики, физической культуры и спорта администрации городского округа Солнечногорск.

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В соревнованиях участвовали 67 лучших стрелков из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Московской, Астраханской, Иркутской областей, Пермского и Краснодарского края. Городской округ Солнечногорск представляли пять арбалетчиков, участников движения «Юнармия».

Среди юношей и девушек в возрасте до 18 лет победу одержала солнечногорская спортсменка Кира Фетренко. Она лучше всех справилась со стрельбой по мишеням из полевого арбалета, произведя 60 выстрелов на дистанции 18 метров. Это позволило ей выполнить норматив для получения звания мастер спорта России.

Другая спортсменка из Солнечногорска Алина Сорокина стала чемпионкой России среди женщин, произведя 120 выстрелов на дистанции 18 метров и выполнив норматив мастера спорта международного класса.

«В составе команды сборной Московской области она также заняла второе место в чемпионате России в командном зачете», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.