Арбалетчики из Солнечногорска победили на областных соревнованиях

Муниципалитет представили шесть спортсменов из числа участников движения «Юнармия» и Молодежного центра «Подсолнух». По итогам чемпионата мастер спорта России Алина Сорокина стала четырехкратным чемпионом Московской области. Серебряные медали завоевали Кира Фетенко и Кристина Шишкина.

На первенстве Кристина Шишкина получила золотую и серебряную медали в категории «юноши и девушки до 18 лет», а Кира Фетенко заняла первое и третье места среди юниоров и юниорок в возрасте до 23 лет.

Площадки для подготовки к соревнованиям арбалетчикам из Солнечногорска предоставило местное отделение «Боевого братства».

«Стать зрителями этого увлекательного вида состязаний смогут и жители Солнечногорска. С 15 по 20 июля на стадионе „Авангард“ пройдут чемпионат и первенство России по стрельбе из арбалета, в котором также примут участие наши спортсмены», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об экстремальном забеге в Алабине.

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