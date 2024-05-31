31 мая 2024, 16:26

Аптечная сеть «Мособлмедсервис» победила на отраслевом конкурсе Росздравнадзора

Пресс-служба Минздрава МО
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Подмосковная аптечная сеть победила на ежегодном XXVI Всероссийском конкурсе-конференции «Фарммедобращение: Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий». «Мособлмедсервис» заняла первое место в номинации «За стабильно высокие результаты».

«Для нас большая гордость, что ежедневную работу нашего коллектива и постоянное стремлению к развитию высоко оценили. Мы являемся крупнейшей государственной сетью на территории Подмосковья, обеспечивающей жителей качественными медицинскими препаратами и услугами, и эта награда подтверждает, что мы движемся в верном направлении», - рассказала директор аптечной сети Ирина Полетыкина.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, главная цель профессиональной конференции - выявить и повсеместно распространить лучший опыт работы в отрасли, а также усовершенствовать госсистему доставки лекарств потребителям.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Торговля Аптеки конкурсы
31 мая 2024, 16:28
Коммунальную технику представили на выставке в Красногорске
пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному и жилищному надзору
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Специализированную коммунальную технику представили на выставке «Logistika EXPO» в Красногорске. Делегация Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ознакомилась с представленными на площадке тягачами, экскаваторами, газонокосилками и мусоровозами.

По словам заместителя председателя правительства Московской области - министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислава Мурашова, подготовка к осенне-зимнему сезону началась уже сейчас, поэтому очень важно, чтобы спецтехника отвечала всем требованиям к современной уборке городов.

«Планируем ежегодно обновлять и пополнять парк мусоровозов региона. Главное, чтобы техника была экологичной и практичной. При выборе производителя мы учитываем массу параметров - стоимость, ресурс, объем кузова, используемое топливо, комплектацию, шумность и комфорт водителя», - рассказал Мурашов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Выставки Машины
31 мая 2024, 16:25
Производство полиэтиленовой упаковки расширят в Серпухове
пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Предприятие по производству полиэтиленовой упаковки АО «Артпласт» из городского округа Серпухов расширит производство. Стоимость проекта модернизации оборудования составила более 118 миллионов рублей.

Как рассказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, Фонд развития промышленности Подмосковья одобрил компании заем в размере 92 миллионов рублей, что составляет 77,7% от общей стоимости проекта.

«Средства направят на техническое переоснащение и обновление производства. Компания планирует завершить модернизацию к концу 2024 года. В результате на предприятии дополнительно создадут более 10 рабочих мест. Ожидается, что модернизация поможет выпускать на 2,1 тысяч тонн изделий в год большее», - рассказала Зиновьева.

На сегодняшний день серпуховская компания «Артпласт» входит в число крупнейших в России производителей полиэтиленовой упаковки. Предприятие производит гибкую упаковку, гигиенические и пакеты с символикой заказчика.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Серпухов Промышленность
31 мая 2024, 16:23
Предпринимателей Подмосковья пригласили на выставку детских товаров в Казахстане
Медиасток.рф
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Подмосковные компании пригласили принять участие в международной выставке «Детство» и «Детская мода» в Казахстане. Мероприятие пройдет при поддержке Фонда внешнеэкономической деятельности региона с 15 по 17 августа.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, фонд поддержки ВЭД Московской области организует коллективный стенд, где компании смогут представить свою продукцию, а также профинансирует аренду площадей, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей, а также техническое сопровождение переговоров.

На выставке участники смогут представить товары в категориях: «Детская одежда» «Игры и игрушки», «Коляски, манежи, ходунки», «Средства гигиены для детей», «Книги», «Детское питание», «Детское творчество, креатив» и другие.

Подать заявку на участие в выставке можно до 15 июля на сайте фонда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Казахстан Выставки Бизнес
31 мая 2024, 16:17
Мособлархитектура утвердила список объектов строительства без согласования АГО
Мособлархитектура
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Мособлархитектура внесла изменения в перечень объектов, для строительства которых требуется согласование архитектурно-градостроительного облика. Действующую меру для нежилых объектов площадью менее полутора тысячи квадратных метров продлили до 1 сентября.

Как пояснили в ведомстве, исключением являются объекты социального обслуживания, здравоохранения, образования и просвещения, культурного развития, религиозного назначения, физической культуры и спорта.

Также согласование АГО не нужно частных домов, блокированных жилых домов, индивидуальных гаражей, автозаправочных станций.

Со списком объектов, подлежащим согласованию АГО можно ознакомиться в правилах землепользования и застройки на геопортале Подмосковья или на официальных сайтах администраций муниципальных образований.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Правила Госуслуги

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