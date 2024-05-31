Аптечная сеть «Мособлмедсервис» победила на отраслевом конкурсе Росздравнадзора

«Для нас большая гордость, что ежедневную работу нашего коллектива и постоянное стремлению к развитию высоко оценили. Мы являемся крупнейшей государственной сетью на территории Подмосковья, обеспечивающей жителей качественными медицинскими препаратами и услугами, и эта награда подтверждает, что мы движемся в верном направлении», - рассказала директор аптечной сети Ирина Полетыкина.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, главная цель профессиональной конференции - выявить и повсеместно распространить лучший опыт работы в отрасли, а также усовершенствовать госсистему доставки лекарств потребителям.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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