Аппарат для реабилитации конечностей после травм установили в клиническом центре в Химках

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Данная технология используется при реабилитации после спортивных травм, переломов, артритов, артрозов, остеохондрозов и других диагнозов. Благодаря специальной программе процедура приносит быстрый результат, который сохраняется надолго.

«Ударно-волновая терапия - уникальный и признанный метод лечения костей, сухожилий, суставов и мышц. Аппарат применяется в неврологии, ортопедии, кардиологии, урологии, эндокринологии. Терапия в ряде случаев заменяет хирургическое вмешательство. Например, кальцинирующий тендинит или бурсит ранее лечили только с помощью операций», - рассказал врач-реабилитолог клинического центра Федерального медико-биологического агентства России Амир Гогуев.

Действие аппарата заключается в ударно-волновой терапии. Она растягивает мембраны пораженных клеток при помощи акустической волны, увеличивая их проницаемость, а также приток крови и обмен веществ. Кроме того, под воздействием давления звуковых волн разрушаются отложения кальция, притупляется боль и вырабатываются эндорфины.

Специалисты клинического центра Федерального медико-биологического агентства России занимаются физиотерапией и спортивной медициной, а также используют современные методы реабилитации.

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