Анвар Аллахьяров из Подмосковья выиграл золото чемпионата мира по борьбе

В Минспорте Подмосковья рассказали, что трехкратный призер чемпионатов России, победитель первенства мира и Европы по греко-римской борьбе Анвар Аллахьяров последовательно одержал несколько побед на первенстве в Тиране.

Со счетом 8:0 он выиграл поединок у представителя Венесуэлы, а в четвертьфинале одолел соперника из Саудовской Аравии со счетом 9:1. Полуфинальная схватка с выходцем из Индии также закончилась в пользу Анвара - 9:4. В финале против Аллахьярова вышел грузинский борец Ромео Беридзе, но ему не удалось заработать ни одного очка. В итоге сокрушительная победа россиянина со счетом 10:0.

​Анвар Аллахьяров выступает в весовой категории до 60 килограммов и представляет городской округ Химки.

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