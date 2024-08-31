Антитеррористические учения прошли в школах Жуковского

Глава Пушкинского оценил готовность образовательных учреждений к новому учебному году. В этом году капитально отремонтировали школы в селе Братовщина, в рабочем поселке Правдинский и микрорайоне Заветы Ильича.

Глава городского округа Максим Красноцветов провел оперативное совещание в рамках проекта «Новая школа» партии «Единая Россия». В трех образовательных учреждениях в Братовщине, Правдинском и в микрорайоне Заветы Ильича провели капитальный ремонт. Школы готовы принять учеников.

«Обращаю внимание дорожников - необходимо в ближайшие дни завершить обустройство парковки и подъездных путей. Школы после капитального ремонта также находятся в высокой степени готовности. Поручил коллегам внимательно отнестись к оснащению школ, к материально-техническим базам и готовности педагогического состава. Мы идем хорошими темпами», - подчеркнул Максим Красноцветов.

В следующем году капитально отремонтируют четыре образовательных учреждения: гимназию № 3 в Ивантеевке, Центр образования № 1 в Красноармейске, школу в поселке Ашукино и дошкольное отделение школы № 7 на Задорожной улице.

На встрече также обсудили подготовку к отопительному сезону. Продолжается реализация концессионных соглашений «Газпром теплоэнерго МО» - в работе находятся 27 объектов. Подрядчики ведут активную работу. Максим Красноцветов поручил ускориться.

Отметим, в Пушкинском восемь котельных подлежат ремонту и пять блочно-модульных котельных, которые будут смонтированы уже в существующую схему.

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