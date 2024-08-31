31 августа 2024, 18:05

Антитеррористические учения прошли в школах Жуковского

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Учения по действиям при террористической угрозе и во время воздушной тревоги прошли в школах Жуковского. Учителя отрабатывали легенду, при которой преступники ворвались в здание. Педагоги забаррикадировались в кабинете.

На место сразу прибыли оперативные службы. Они задержали террористов. Кинологи отправились искать взрывчатые устройства. По легенде злоумышленники заложили бомбу. Специалисты нашли ее и обезвредили.

Во время учений участники отработали действия при террористической атаке, захвате заложников, угрозе взрыва, при получении сигнала «Внимание всем» и во время воздушной тревоги.

Отметим, планы эвакуации отрабатывают на уроках ОБЖ.

Учения проводили Министерство просвещения, структуры МЧС и МВД России совместно с Жуковским аварийно-спасательным отрядом, Росгвардией и Рособрнадзором.

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Школы Жуковский
31 августа 2024, 18:35
Глава Пушкинского Красноцветов вручил знаки отличия почетным жителям округа
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Торжественная церемония, приуроченная к празднованию дней городов, прошла в Пушкинском. Глава округа Максим Красноцветов отметил жителей, который посвятили себя развитию муниципалитета.

Глава округа Максим Красноцветов, депутат Московской областной Думы Михаил Ждан и активисты «Единой России» вручили активным жителям знаки отличия и благодарственные письма.

«Наш муниципалитет - один из крупнейших округов Московской области. В нем трудятся, строят семьи, воспитывают детей порядка 300 000 жителей. История округа неразрывно связана с людьми - врачи, педагоги, волонтеры, работники сферы ЖКХ, спасатели, сотрудники внутренних дел. Благодарю каждого за ответственность, идейность и работоспособность», - подчеркнул Максим Красноцветов.

На торжественном вечере отдельно отметили ветеранов и почетных жителей. Глава Максим Красноцветов подчеркнул, что перед округом стоят сложные цели и задачи. Они будут достигнуты.

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Пушкино
31 августа 2024, 18:25
Еще три школы капитально отремонтировали в Пушкино в этом году
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Глава Пушкинского оценил готовность образовательных учреждений к новому учебному году. В этом году капитально отремонтировали школы в селе Братовщина, в рабочем поселке Правдинский и микрорайоне Заветы Ильича.

Глава городского округа Максим Красноцветов провел оперативное совещание в рамках проекта «Новая школа» партии «Единая Россия». В трех образовательных учреждениях в Братовщине, Правдинском и в микрорайоне Заветы Ильича провели капитальный ремонт. Школы готовы принять учеников.

«Обращаю внимание дорожников - необходимо в ближайшие дни завершить обустройство парковки и подъездных путей. Школы после капитального ремонта также находятся в высокой степени готовности. Поручил коллегам внимательно отнестись к оснащению школ, к материально-техническим базам и готовности педагогического состава. Мы идем хорошими темпами», - подчеркнул Максим Красноцветов.

В следующем году капитально отремонтируют четыре образовательных учреждения: гимназию № 3 в Ивантеевке, Центр образования № 1 в Красноармейске, школу в поселке Ашукино и дошкольное отделение школы № 7 на Задорожной улице.

На встрече также обсудили подготовку к отопительному сезону. Продолжается реализация концессионных соглашений «Газпром теплоэнерго МО» - в работе находятся 27 объектов. Подрядчики ведут активную работу. Максим Красноцветов поручил ускориться.

Отметим, в Пушкинском восемь котельных подлежат ремонту и пять блочно-модульных котельных, которые будут смонтированы уже в существующую схему.

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Пушкино
31 августа 2024, 18:04
Глава Жуковского Аубакиров проверил готовность оборудования округа к зиме
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Глава Жуковского Борис Аубакиров посетил муниципальное предприятие «Теплоцентраль». Компания снабжает теплом более 90% многоквартирных домов и социальные объекты. Он отметил, что оборудование готово к эксплуатации.

Борис Аубакиров совместно с сотрудниками «Теплоцентрали» проверил готовность котлоагрегатов и насосов, химподготовки и мазутного хозяйства.

«Отмечу, что на данный момент „Теплоцентраль“ готова к эксплуатации оборудования в осенне-зимний период на 90%, но уже к 15 сентября данный показатель должен достичь 100%», - заявил Борис Аубакиров.

Отметим, глава Жуковского провел совещание по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в начале недели. Представители обслуживающих, управляющих и ресурсоснабжающих организаций обсудили подготовку к предстоящему отопительному сезону.

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Отопление Жуковский
31 августа 2024, 17:15
Депутат Владимир Ружицкий получил звание почетного гражданина Люберец
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В рамках торжественной церемонии, посвященной Дню города, глава городского округа Люберцы Владимир Волков вручил председателю Совета депутатов муниципалитета Владимиру Ружицкому знак «Почетный гражданин городского округа Люберцы». Это звание было присвоено Ружицкому решением Совета депутатов.

Владимир Волков отметил, что более 40 лет трудовой деятельности Владимира Петровича связано с Московской областью, а именно с Люберецкой землей. На протяжении 17 лет он возглавлял Люберецкий район, который в 2017 году был преобразован в городской округ Люберцы. Под его руководством были построены новые школы и детские сады, открыты производственные площадки, а также проведены работы по реконструкции и благоустройству парков и зон отдыха для жителей.

«В последние пять лет городской округ Люберцы находится в группе лидеров в Подмосковье», - подчеркнул Волков.

Владимир Ружицкий удостоен множества наград, включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль и орден Ивана Калиты, а также знаки отличия за заслуги в законодательстве и развитии закона. Кроме того, ему присвоены звания «Почетный работник угольной промышленности» и «Заслуженный работник промышленности Московской области».

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Праздники Люберцы

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