Антитеррористические учения прошли в 15 школах Солнечногорска

На базе Тимоновской школы отработали действия при вооруженном нападении и захвате преступника, а также при получении сигнала гражданской обороны «Внимание всем!» с информационным сообщением о воздушной тревоге.

«Все службы и подразделения школы показали высокий уровень подготовки и слаженную работу. Хочу выразить благодарность всем участникам учений за их профессионализм, ответственность и самоотверженность. Благодаря вашей работе мы можем быть уверены в обеспечении безопасности всех учащихся и персонала школы», - отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Также сотрудники школ обновили документы, определяющие антитеррористическую защищенность объектов образования, провели инструктажи и учебные тренировки с персоналом, ознакомились с учебным фильмом на тему безопасности.

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