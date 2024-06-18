Ансамбль «Росток» из Химок победил во всероссийском танцевальном конкурсе

Соревнования прошли в столице на сцене Большого концертного зала Main Stage Арен и в павильонах Мосфильма.

«Хореографический ансамбль „Росток“ войдя в состав Лауреатов конкурса, достойно представил свою танцевальную программу. Наши артисты были включены в спектакль с зарисовками „Башкирские красавицы“, „В стиле Фламенко.Тьетос“, а также стали участниками сцен „Течет речка“ и „Моя Россия“, - отметила муниципальный депутат, директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Участие в авторской постановке «От Руси до России» приняли свыше 100 творческих коллективов со всей страны. Также состоялся Гала-концерт. Оценивали старания конкурсантов жюри: Сергей Мельников, Геннадий Минх, Владимир Моисеев, Светлана Герасимович и Юрий Деревягин.

«Центральная детская школа искусств в Химках уже давно завоевала авторитет одного из наиболее успешных творческих учебных заведений России. Для многих молодых людей школа становится настоящим творческим домом, где можно раскрыть свои способности и стать профессиональным артистом», - рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

Хореографический ансамбль «Росток» собрали в 2002 году в школе искусств. Его участники традиционно участвуют в конкурсах и фестивалях как регионального, так и всероссийского уровней.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».