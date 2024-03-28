Ансамбль народного танца из Воскресенска стал призером международного конкурса в Сочи

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Ансамбль народного танца «Злато» занимается под руководством Ирины Цыгановой во Дворце культуры «Цементник».

На международном конкурсе коллектив из Воскресенска получил звание лауреата II степени за карагодную пляску Курской области «Тимоня», хорезмский танец «Лязги», татарский танец «Су буенда» и русскую «Молодецкую пляску». Лауреатом III степени также стал солист ансамбля Федор Макаров за танец «Камаринская».

Ранее ансамбль эстрадного танца Maxi Dance из Воскресенска стал лауреатом фестиваля «Культурное наследие» в Москве. Коллектив представил на конкурсе несколько хореографических номеров, которые удостоились наград.

Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она пополняется каждый день.

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