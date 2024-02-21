Ансамбль народного танца из Лобни стал лауреатом всероссийского фестиваля искусств

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Ансамбль народного танца «Лыченица» из дома культуры «Красная поляна» в Лобне получил сразу три награды фестиваля. Так, коллектив отметили как лауреата I степени, а также специальными дипломами «Наследие Руси» за сохранение традиций народного танца.

Фестиваль в Кимрах организован арт-объединением «Творческие люди» при информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Он создан для поддержки талантливых творческих коллективов и исполнителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая обновляется каждый день.

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