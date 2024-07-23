Ансамбль Коломенской филармонии выступил в парке «Кривякино» в Воскресенске

Подмосковная молодежь активно участвует в экологических акциях и проектах. Школьники и студенты помогают расчищать берега рек, посещают экскурсии на комплексы переработки и учатся разделять отходы. О том, как в регионе развивается экологическое просвещение, рассказали в подмосковном Минэкологии.

Экологическое просвещение - одна из важных задач государства. Чтобы научить жителей разделять отходы и бережно относиться к природе, в Подмосковье регулярно проводят тематические акции и проекты. Так, в парке имени Лазутиной в Одинцове недавно состоялся Экофест - на нем торжественно открыли скамейку, полностью сделанную из переработанного пластика. Как отметил глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, этот материал хорошо подается ремонту - его не нужно красить, а появившиеся царапины можно легко разгладить специальным утюжком.

Эко-фестиваль состоялся в Одинцове в четвертый раз. На него стараются привлечь как можно больше молодежь. По мнению заместителя министра экологии региона Вадима Воронцова, важно с детства объяснять жителям о важности раздельного сбора.

После участия в таких мероприятиях дети делятся полученной информацией с родителями, тем самым вовлекая в экологический образ жизни и взрослых.

Показать важность бережного отношения к природе помогают и экскурсии на комплексы переработки. Там ребятам показывают наглядно, что происходит с мусором после того, как он попадает в бак. Теперь его не закапывают, а тщательно сортируют.

Для еще большей мотивации перехода на экологичный образ жизни молодежь посещает особо охраняемые природные территории. В них можно увидеть своими глазами флору и фауну Подмосковья - рассмотреть растения, понаблюдать за птицами и отдохнуть у воды. Всего таких открытых заповедных уголков в регионе более 260.

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