Ансамбль казачьей песни из Лобни поучаствовал в межрегиональном фестивале

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Инспекторы подмосковного стройнадзора проверили строительство жилого дома и подземной парковки на территории жилого комплекса «Южная Битца» в Ленинском округе. Работы планируют завершить к концу 2025 года.

Как рассказали в ведомстве, готовность работ уже превысила 75%. Сейчас строители обустраивают коммуникации.

Площадь 25-этажного корпуса составит около 41 тысячи квадратных метров. Там обустроят 732 квартиры, колясочную и помещение консьержа. На территории установят шесть детских и одну спортивную площадки.

Подземный паркинг будет рассчитан на 252 места, его площадь составит около девяти тысяч квадратных метров.

ЖК находится в районе с развитой инфраструктурой и удобной транспортной доступностью. Добрать до станции метро «Аннино» можно на автомобиле за 10 минут. В будущем рядом появится станция МЦД-2.

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