19 июня 2024, 15:18

Ансамбль казачьей песни из Лобни поучаствовал в межрегиональном фестивале

Администрация г.о. Лобня
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Коллектив «Ясна Зброя» из Лобни поучаствовал в десятом межрегиональном фестивале традиционной культуры «Казачья застава». Вокальный конкурс прошел в Липецкой области.

Ансамбль казачьей песни из Лобни выступил с творческим номером на вокальном конкурсе «Пой, душа казачья!». Также для гостей «Казачьей заставы» организовали развлекательную программу. В нее вошло исполнение казачьих песен, показательные выступления школы конного спорта и турнир по рубке шашкой. В рамках фестиваля прошла ярмарка мастеров. Еще одним событием стали состязания на «Кубок Атамана». Работала и гастрономическая площадка, где гости могли продегустировать казачьи блюда.Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Песни Фестивали
19 июня 2024, 15:13
Жилой дом и подземный паркинг построят в ЖК «Южная Битца» в Ленинском округе в 2025 году
Главгосстройнадзор МО
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Инспекторы подмосковного стройнадзора проверили строительство жилого дома и подземной парковки на территории жилого комплекса «Южная Битца» в Ленинском округе. Работы планируют завершить к концу 2025 года.

Как рассказали в ведомстве, готовность работ уже превысила 75%. Сейчас строители обустраивают коммуникации.

Площадь 25-этажного корпуса составит около 41 тысячи квадратных метров. Там обустроят 732 квартиры, колясочную и помещение консьержа. На территории установят шесть детских и одну спортивную площадки.

Подземный паркинг будет рассчитан на 252 места, его площадь составит около девяти тысяч квадратных метров.

ЖК находится в районе с развитой инфраструктурой и удобной транспортной доступностью. Добрать до станции метро «Аннино» можно на автомобиле за 10 минут. В будущем рядом появится станция МЦД-2.

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Строительство Ленинский округ
19 июня 2024, 14:58
Число компаний в секторе МСП Подмосковья увеличилось на 20% за 5 лет
Unsplash
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Свыше 1,9 миллиона жителей Московской области трудоустроены в секторе малого и среднего предпринимательства (МСП). К концу 2024 года ожидается, что этот показатель преодолеет отметку в два миллиона человек.

Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что с 2019 года количество занятых в секторе МСП увеличилось на 47%. Это очень хорошие показатели динамики.

За период с 2019 по 2023 год количество компаний в секторе МСП выросло на 20%, достигнув почти 440 тысяч субъектов к началу 2024 года.

Кроме того, в Подмосковье увеличилось и количество самозанятых граждан в 8,9 раз и на начало текущего года достигло более 650 тысяч.

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Инвестиции Промышленность
19 июня 2024, 14:56
Фестиваль науки и искусств «Менделеев» пройдет в Клину 22 июня
Музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока
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Фестиваль науки и искусств «Менделеев» пройдет в усадьбе Боблово в Клину 22 июня. На нем пройдут лекции и доклады от ученых и преподавателей естественно-научных вузов страны, а также сотрудников музеев.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, на фестиваль пригласили школьников, студентов, их родителей и педагогов. Для них проведут викторины, экскурсии и театральную постановку «Барышня-крестьянка».

В завершение праздника на территории откроют новую экотропу «Бобловский парк».

Подробнее о программе можно узнать по ссылке.

«В усадьбу Боблово Менделеев приезжал каждое лето вместе с семьей. При этом ученый именно здесь ставил свои сельскохозяйственные эксперименты, а также создал ландшафтный парк, куда завез экзотические растения. Сегодня в музее хранятся личные вещи Д. И. Менделеева, его семьи и коллекция предметов крестьянского быта», - рассказали в ведомстве.

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Клин Ученые Фестивали
19 июня 2024, 14:25
Оформление выплат при осложнении после прививок упростили в Подмосковье
Медиасток.рф
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Список обязательных документов на выплаты при осложнениях от вакцинации сократили на портале госуслуг в два раза. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

«Пациенту для оформления выплаты теперь достаточно предоставить только медицинское заключение об установлении факта поствакцинального осложнения», - прокомментировала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

По ее словам, если заявление подают родственники пациента, потребуется согласие от всех совершеннолетних членов семьи.

Напомним, жителям Подмосковья, у которых возникли осложнения после вакцинации, полагается выплата в размере десяти тысяч рублей. Гражданам, ставшим инвалидами из-за осложнений, положены ежемесячные компенсации в размере 1,6 тысячи рублей. Помимо этого, в случае смерти пациента из-за осложнений, один из членов его семьи может получить единовременное пособие в размере 30 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что цифровизация помогла снизить количество преступлений в регионе.

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Вакцинация Госуслуги

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