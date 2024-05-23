Ансамбль из Лобни победил на областном фестивале «Юные таланты Московии»

В финал прошли только 19 номеров, среди которых оказались «Моя Россия» и «Приплясы Вилегодские с кандибобером». Жюри высоко оценило выступление коллектива, присудив им Гран-при в номинации «Народный танец» и звание лауреата I степени в номинации «Народно-стилизованный танец».

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