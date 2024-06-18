Ансамбль из Балашихи стал лауреатом конкурса народной хореографии
Ансамбль «Праздник детства» из балашихинской гимназии № 9 имени Горшкова был награжден лауреатом третьей степени всероссийского проекта «Национальное достояние России!». Представителей учебного заведения также отметили за выступление русской пляской «Улица широкая».
Дети приняли участие в хореографическом спектакле «От Руси до России», который рассказывал о развитии народной хореографии.
Конкурс-фильм «Национальное достояние России» провели на сцене большого концертного зала Main Stage Арена и в павильонах Мосфильма.
Более пяти тысяч зрителей смогли увидеть выступление живьем, а еще более 100 тысяч человек следили за событиями в режиме онлайн. Съемки фильма проходили на киностудии, среди декораций старой Москвы и Санкт-Петербурга.
В общей сложности в съемках документального фильма задействовали свыше 1,5 тысячи танцоров.
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