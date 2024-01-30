Ансамбль эстрадного танца из Воскресенска стал лауреатом фестиваля «Культурное наследие»
Танцоры из Воскресенска выступили на международном фестивале-конкурсе «Культурное наследие» в Москве. Ансамбль эстрадного танца Maxi Dance стал лауреатом конкурса, а также получил два специальных диплома.
Коллектив Maxi Dance представил на конкурсе несколько хореографических номеров, которые удостоились наград. Четыре выступления принесли танцорам звание лауреатов 1-й степени и еще одно - звание лауреатов 3-й степени.
Танец «Веселый обед» отметили специальным дипломом за яркий сценический образ, а «Интро» - дипломом за высокий уровень исполнительского мастерства.
Напомним, ансамбль эстрадного танца занимается в стенах Дворца культуры «Юбилейный» под руководством Юлии Дергач.
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