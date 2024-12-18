Ансамбль барабанщиков из Ногинска стал лауреатом международного конкурса

Конкурс «Ударная волна» является одним из крупнейших мероприятий для исполнителей на ударных инструментах. Он проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры РФ. В этом году в фестивале приняли участие музыканты из более чем 50 регионов России и семи зарубежных стран, что делает его по-настоящему масштабным событием в мире музыки.

Оценивали конкурсантов 30 членов жюри - известных артистов, среди которых солисты и музыканты оркестров Мариинского театра, ведущих филармоний России, а также профессора и педагоги консерваторий. Высокий профессионализм жюри обеспечивает объективность и значимость наград.

Конкурс-фестиваль «Ударная волна» впервые был проведен в 2014 году и за годы своего существования стал уникальной площадкой для развития талантливых барабанщиков, перкуссионистов и ансамблей. За это время в нем приняли участие более девяти тысяч музыкантов, 1,2 тысячи преподавателей и концертмейстеров, а также 896 ансамблей из 51 региона России и 17 стран мира. Всего мероприятие объединило более 60 тысяч человек.

Для участников конкурса это не только возможность продемонстрировать свои навыки, но и шанс перенять опыт у лучших исполнителей. В рамках фестиваля проводятся мастер-классы известных российских и зарубежных музыкантов, что позволяет преподавателям и ученикам обогатить свои знания и вдохновиться новыми идеями.

Ансамбль «Обойма» из Ногинска стал ярким примером того, как упорство, талант и профессионализм помогают достигать высоких результатов на международной арене. Участие в таком престижном конкурсе - это не только признание их мастерства, но и стимул для дальнейшего творческого роста.