Аномально холодная погода сохранится в Подмосковье на выходных

Ильин отметил, что в ночные часы температура установится в диапазоне от -22 до -27 градусов, а в отдельных районах возможно падение до отметки в -29 градусов.

Дневные показатели также продолжат оставаться ниже нормы: в субботу ожидается температура в -20 градусов, а в воскресенье пройдет лишь небольшое потепление до интервала от -15 до -18 градусов.

Синоптик также ответил на вопрос, сколько еще продлятся снегопады.

«Снегопады [будут] до середины марта», - заключил метеоролог.

Ранее Гидрометцентр пообещал россиянам лютые морозы на Крещение. Причиной очередного похолодания стало ультраполярное арктическое вторжение в центр России.

В ответ на изменения температуры в Москве и Московской области продлили «желтый» уровень погодной опасности до конца выходных: водителей и пешеходов попросили быть осторожнее из-за гололедицы.