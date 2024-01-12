12 января 2024, 22:02

Аномально холодная погода сохранится в Подмосковье на выходных

Unsplash
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Пришедшая в Москву и Московскую область аномально холодная погода сохранится на выходных. О прогнозах на ближайшие дни «360» рассказал метеролог, синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Ильин отметил, что в ночные часы температура установится в диапазоне от -22 до -27 градусов, а в отдельных районах возможно падение до отметки в -29 градусов.

Дневные показатели также продолжат оставаться ниже нормы: в субботу ожидается температура в -20 градусов, а в воскресенье пройдет лишь небольшое потепление до интервала от -15 до -18 градусов.

Синоптик также ответил на вопрос, сколько еще продлятся снегопады.

«Снегопады [будут] до середины марта», - заключил метеоролог.

Ранее Гидрометцентр пообещал россиянам лютые морозы на Крещение. Причиной очередного похолодания стало ультраполярное арктическое вторжение в центр России.

В ответ на изменения температуры в Москве и Московской области продлили «желтый» уровень погодной опасности до конца выходных: водителей и пешеходов попросили быть осторожнее из-за гололедицы.

Прогноз погоды Погода
12 января 2024, 22:13
Котельная в Яхроме заработала в полную силу
Freepik
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Аварийно-восстановительные работы на котельной в Яхроме завершены. Сейчас система заполняется теплоносителем.

Ремонтные работы контролировал глава Дмитровского округа Илья Поночевный.

«Специалисты МУП „ДУ ЖКХ“ успешно провели аварийно-восстановительные работы. Сейчас они заполняют систему и запускают котельную», - отметил он.

Поночевный добавил, что температура воздуха в домах в ближайшие часы придет в норму.

Из-за коммунальной аварии на котельной в Яхроме отключили центральное отопление и горячую воду в 74 многоквартирных домах и ряде социальных объектов. Аварийная бригада оперативно устранила порыв, к вечеру вода и тепло поступили в дома горожан.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал заместителей честно сообщать ему о коммунальных проблемах в регионе. Умалчивание в данной ситуации опасно, считает глава региона.

ЖКХ Отопление Коммунальные аварии Дмитров Ремонтные работы
12 января 2024, 22:09
Тепло вернулось в многоквартирные дома Климовска
Pixabay
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Работы по восстановлению теплоснабжения в многоквартирных домах Климовска завершились, заявил в своем Telegram-канале вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. Продолжается подключение нескольких малоэтажных зданий.

Хромушин заявил, что в три дома в микрорайоне Южный тепло поступит этой ночью, а в оставшемся здании под номером 22 финальные работы запланированы на завтра.

Вице-губернатор поделился сообщениями от благодарных жителей, которые высоко оценили работу ремонтных бригад. Специалисты своевременно отвечали на все заявки, оставаясь на связи даже ночью, подробно объясняли ситуацию пострадавшим от аварии и быстро справились со своей работой.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что Климовск этой зимой оказался в зоне особого внимания из-за масштабной аварии. После устранения ее последствий в микрорайоне начнется капитальный ремонт с проверкой подвалов и всех инженерных сетей. Пострадавшим жителям бесплатно установят новые батареи , от оплаты отопления за январь их освободят.

Подольск Отопление Ремонтные работы
12 января 2024, 21:03
Совещание по вопросам отопления и электроснабжения прошло в администрации Одинцовского округа
Телеканал «360»
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На совещании в администрации округа обсудили работу ресурсоснабжающих организаций в зимний период. Обсуждение коснулось воды, электричества и тепла в домах.

Несмотря на рекордно низкие температуры, крупных происшествий на территории округа удалось избежать. На встрече с представителями коммунальных служб обсудили алгоритмы взаимодействия при устранении аварий.

«Если вам позвонил житель и сказал, что у него чего-то нет: воды, электричества, тепла, вы должны ему сказать: уважаемый житель, заявка принята, аварийная бригада выдвигается. Вот здесь написано специально: вода вернется в течение шести часов, горячая вода - восьми часов, отопление - восьми часов», - подчеркнул заместитель главы администрации Одинцовского городского округа Михаил Коротаев.

Обратиться в аварийную службу ресурсоснабжающих организаций можно круглосуточно, также в каждой управляющей компании работают диспетчерские службы, куда жители могут сообщить о проблеме.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал сообщать ему о проблемах с отоплением в округах Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово ЖКХ Отопление
12 января 2024, 20:40
Жителям Яхромы пообещали дать тепло в ближайшее время
Freepik
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Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный в Telegram-канале написал, что в ближайшее время в дома жителей Яхромы поступит тепло. В течение нескольких часов температура в квартирах нормализуется.

«Специалисты заполняют систему и запускают котельную. В течение нескольких часов температура нормализуется во всех домах», - написал глава округа.

Поночевный поблагодарил специалистов МУП ДУ ЖКХ за слаженную работу. При завоздушивании стояков глава попросил обращаться в ЕДДС.

В Яхроме из-за коммунальной аварии без тепла временно остались более 70 многоквартирных домов, а также пять детских садов, школа и интернат. Порыв произошел в котельной на Шлюзовом переулке.

Министерство энергетики Подмосковья ранее сообщило, что подачу теплоносителя планируют восстановить к вечеру 12 января. В течение дня велись аварийно-восстановительные работы.

ЖКХ Отопление Коммунальные аварии

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